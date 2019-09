Asphalt für Dahlener Schlossstraße

Dahlen

Seit Ende Mai wird am ersten Bauabschnitt der Staatsstraße 24 in der Ortslage gebaut. Nun sind die Arbeiten so weit fortgeschritten, dass im Bereich vom Töpferplatz bis zur Schlosszufahrt die Asphaltfertiger im Einsatz sind. Andernorts ist das ein Vorzeichen für die baldige Verkehrsfreigabe, an der Schlossstraße liegt der Fall etwas anders. Wie Bauleiter Aron Höptner erläuterte, sind hier vier Schichten Asphalt einzubauen, bevor Trag- und Deckschicht fertig sind. Die Arbeiten werden sich bis in die kommende Woche erstrecken.

Nahezu komplett sind inzwischen die Fußwege. Sie fallen an manchen Stellen sehr schmal aus. In der letzten Ratssitzung bezeichnete Bürgermeister Matthias Löwe (WHD) diese verringerte Verkehrsfläche für Fußgänger als unumgänglich, wenn man die für eine Staatsstraße vorgeschriebene Fahrbahnbreite einhalten und nicht in den Gebäudebestand eingreifen wolle.

An die jetzt laufenden Arbeiten soll sich der zweite Bauabschnitt, also die Fahrbahn und die Fußwege entlang des Marktes, anschließen. Voraussichtlich ab Mitte Oktober wäre dann dort die Straße gesperrt.

Von Axel Kaminski