Astrofotografie für Einsteiger: So leuchten die Sterne über Nordsachsen

Collm-Region

„Der Weltraum, unendliche Weiten.“ Wir schreiben das Corona-Jahr 2020 und hinter den runden Heuballen, die sich auf dem Anhänger des gemächlich voraustuckernden Traktors auftürmen, ist nicht viel zu sehen vom Nachthimmel. Doch genau den gilt es zu erkunden.

Für eine lose Reihe haben Redakteure dieser Zeitung Freizeitaktivität mitten in der Pandemie getestet, bei denen sie auf möglichst wenige Menschen trafen. Die Astrofotografie, die wir jetzt ausprobieren, ist dafür wie prädestiniert.

Anzeige

Nordsachsen nach Sonnenuntergang

Die erste Lektion des Abends ist: Nachts erkundet man eine ganz andere Landschaft. Die zweite: So ganz menschenleer sind die Straßen dann immer noch nicht. Die Wahrnehmung verändert sich, man ist konzentrierter, fokussierter durch das Dunkel.

Weitere LVZ+ Artikel

Auch draußen, sobald die Kamera aufgebaut ist, hört man in die Nacht, nimmt Gerüche wahr, die Stille, die nur selten durchbrochen wird – etwa wenn sich aus einem Feld am Collm, Nordsachsens höchstem Berg, ein Traktor samt Anhänger mit aufgetürmten Heuballen nähert oder wenn einem tiefe Bässe aus einem Autoradio auf dem Liebschützberg entgegenschlagen, weil der Panoramablick von dort oben auch Jugendliche im Hormonrausch anzieht.

Und wenn es mal kein Heuballentross ist, der nicht am Tag den Berufsverkehr lahmlegen soll, dem wir nun aber nachts im Verkehr folgen, müssen wir doch immer gefasst sein, dass ein leicht suizidaler Fuchs uns auf der Dahlener Straße Richtung Schwarzer Kater aus dem Dunkel vor die Scheinwerfer springt.

Denn dort starten wir. Es ist gegen 23 Uhr, als wir den Dahlener Ortsteil queren. Bis nach 1.20 Uhr wird unsere Nachttour andauern, die in eine Region des Landkreises Nordsachsen führt, in der die Lichtverschmutzung noch relativ gering ist.

Auch nachts ein tolles Motiv: Die Bockwindmühle auf dem Liebschützberg. Quelle: Manuel Niemann

Künstliche Lichtquellen stören

Denn um das Licht von Sternen, Planeten oder gar die Milchstraße abzubilden, braucht es möglichst wenig störende künstliche Lichtquellen in der Umgebung. „Man benötigt eine Kamera, bei der man die Belichtung modifizieren kann und sie erhöhen kann, das heißt, das schwache Licht muss gesammelt werden, damit sich die Sterne und stellaren Objekte abbilden können. Mit etwas Landschaft im Motiv kann dies sehr schöne Eindrücke ermöglichen“, beschreibt Stefan Schwager, Leiter der Volkssternwarte Riesa.

Die Krux dabei: Alles, was mit bloßem Auge erkennbar schon sehr hell leuchtet, stört dabei. Bei den relativ langen Belichtungszeiten, die es braucht, damit Himmelsobjekte auf Fotos sichtbar werden, brennt helles Umgebungslicht schlicht Bildteile am Horizont oder Landschaftsflecken heraus.

Auch das Licht des Vollmonds überstrahlt die nähere Umgebung, weshalb Fototouren eher bei abnehmenden oder Neumondphasen lohnen. Ein Trick kann sein, dann Landschaftselemente noch einmal normal belichtet aufzunehmen und beide Bilder – Himmelsausschnitt und Bodenpartie – in einem Bildbearbeitungsprogramm zu kombinieren. Aber das ist etwas für Fortgeschrittene.

Nächtlicher Blick aus der Ferne auf Schloss Hubertusburg in Wermsdorf: Weil das Schloss beleuchtet ist, erscheint es unbearbeitet überbelichtet. Quelle: Manuel Niemann

Dichtes Gedränge am Himmelsgewölbe

Doch nicht nur das Licht am Boden erschwert die Sicht auf die Sterne: Zuletzt zogen die Starlink-Satelliten, die aufgereiht wie Perlenketten über den Himmel rasen, die Blicke auf sich. Fast 12.000 der rund einen Meter großen Satelliten plant das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX von Elon Musk und Gwynne Shotwell zunächst, um mit dem weltumspannenden Satellitennetzwerk einen Hochgeschwindigkeitszugang ins Internet zu ermöglichen.

„Wenn man mit dem bloßen Auge die Starlinks und die ,normalen’ Satellitenbewegungen am Nachthimmel sieht, dann sollte jedem auffallen, wie voll es schon jetzt da oben ist. In einer klaren Nacht kann man bis zu 400 Objekte mühelos am Himmel beim Überflug entdecken“, sagt Stefan Schwager.

„Sobald man mit Teleskopen beobachtet oder fotografiert, dann huschen einem auch kleinere Teilchen durchs Bildfeld, was gerade für die Astrofotografie weltweit zum Problem wird.“ Die Starlink-Satelliten werden wohl, sagt er, in den kommenden Jahren immer mal wieder über den Himmel ziehen.

Zwei Starlink-Satelliten sind als Lichtstreifen am Nachthimmel zu sehen. (Archivaufnahme mit einer Belichtungszeit von 15 Sekunden über Brandenburg, Sieversdorf vom April 2020). Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild

Sternwarten und Apps bieten Tipps

Wann sich am regionalen Himmel etwas Besonderes beobachten lässt, darüber geben meist die Internetseiten der Sternwarten Tipps. Neben der in Eilenburg sind Hartha ( Landkreis Mittelsachsen) und eben auch Riesa (Landkreis Meißen) recht nah. Wobei die Corona-Pandemie auch hier noch für Einschränkungen sorgt:

„Bei uns stehen die öffentlichen Termine in der Warteschleife. Aber geplant bleiben im August die Sternschnuppennächte auf dem Flugplatz Canitz, sowie das Sächsische Teleskoptreffen vom 14. bis 16. August“, sagt Stefan Schwager. „Sollte sich die allgemeine Situation weitreichend entspannen, so werden ab August auch wieder die öffentlichen Beobachtungen am jeweils ersten Sonnabend im Monat mit Beginn der Dunkelheit stattfinden“, kündigt er für Riesa an.

Blick nach Süden über die Bockwindmühle auf dem Liebschützberg. Quelle: Manuel Niemann

Alternativ informieren über das Himmelsgeschehen auch standortgenau Smartphone-Apps. Ausprobiert – auf dem Liebschützberg, vor dem Collm oder auf einem Feld vor Schloss Hubertusburg – haben wir etwa Stellarium und Starwalk 2, die beide die Funktion haben, mit der Kompassfunktion sich mit dem Blick des Nutzers mitzudrehen und so die Sternbilder auf exakt dem Himmelsabschnitt abzubilden, der gerade vor einem liegt.

Beide simulieren auch, wie die Sterne im Laufe der Nacht noch wandern. Wann es günstig ist, sich wo auf die Lauer zu legen, lässt sich so auskundschaften. Wer etwa die Milchstraße jetzt im Sommer fotografieren möchte, lässt sich anzeigen, wann das Sternbild Skorpion über den Horizont wandert.

Erdrotation setzt Fotografie Grenzen

Dass die Sterne dort selbst binnen einer Nacht nicht fix stehen, hängt mit der geneigten Achse zusammen, um die sich die Erde selbst dreht. Diese Bewegung ist auch der Grund, warum beim sehr langen Belichten Sterne anfangen, zu Strichen zu werden. Ab einer gewissen Zeit braucht es daher eine Nachführung, die die Kamera mitzieht und so diese vermeintliche Bewegung der Sterne ausgleicht.

„Diese muss man auf den Rotationspunkt am Himmel ausrichten – der Himmelsnordpol ist nahe dem Polarstern – und dann kann einer Langzeitbelichtung nichts mehr im Wege stehen“, beschreibt Schwager. Er empfiehlt parallaktische motorische Nachführung, so wie sie auch an Teleskopen zu finden ist.

Nur leicht nach der digitalen Bildbearbeitung zu erkennen: Die Milchstraße von einem Feld vor Wermsdorf aus aufgenommen. Quelle: Manuel Niemann

Die Ausrüstung: Das brauchen Sie, um die Sterne zu fotografieren

Doch für den Anfang genügt eine Kamera, deren Belichtungszeit sich im manuellen Modus anpassen lässt. Mit der lassen sich verschiedene Zeiten ausprobieren, bis dieser störende Effekt nicht auftritt. Außerdem muss eine möglichst kleine Blende gewählt werden oder bei Wechselsystemen ein lichtstarkes Objektiv aufgeschraubt werden, damit sich möglichst viel Licht in kurzer Zeit auf dem Sensor der Kamera sammeln kann.

Digitalkameras bieten zudem immer noch die Möglichkeit, die Lichtempfindlichkeit des Bildsensors hochzusetzen. Begleitet wird ein solcher zu hoher ISO-Wert jedoch meist mit einem unschönen Bildrauschen.

Ebenfalls Pflicht: Ein Stativ, auf dem die Kamera ruht, um während der langen Belichtungszeit Verwackler zu vermeiden. Um diese Gefahr selbst beim Auslösen mit der Hand zu verringern, werden Fernauslöser empfohlen. Alternativ lässt sich auch der Selbstauslöser der meisten Kameras auf ein paar Sekunden einstellen, sodass die Kamera nach dem Drücken des Auslösers wieder vollkommen zur Ruhe kommen kann.

Etwas hakelig kann es sein, die Sterne in den Fokus zu nehmen: Weil im Dunkeln der Autofokus meist versagt, einen maximal weit entfernten Punkt scharf zu stellen, muss der per Hand anvisiert werden.

Mit dieser Hilfsmitteln haben wir die Fotos in Nordsachsen gemacht. Komplette Anfänger brauchen mindestens ein Stativ und eine Kamera. Quelle: Manuel Niemann

Aus der Natur in die digitale Dunkelkammer

Der Rest ist oft einfaches Ausprobieren. Das heißt vor allem, es braucht viel Zeit: Scharfstellen, die richtige Belichtungszeit herausfinden, den Iso-Wert vielleicht doch zurücknehmen und ein paar Sekunden länger belichten.

Das summiert sich, wer den Nachthimmel fotografiert, sollte sich daher warm anziehen. Auch die laueste, wolkenlose Sommernacht kühlt irgendwann ab. Zumal die meisten Kameras nach längerem Belichten auch noch einmal Zeit darauf verwenden, das Bildrauschen selbst zu unterdrücken.

Mit Bildbearbeitungsprogramme wie Adobes Lightroom oder Photoshop lässt sich dies nachträglich auch noch unterdrücken. Daher ist es fast unerlässlich, die Kamera auf ein Rohdatenformat (meist Raw- oder Dng-Daten) einzustellen, da bei einem komprimierten Format wie JPEG zu viele Bildinformationen verloren gehen.

Am Bildschirm lässt sich etwa die Farbgebung über den Weißabgleich noch nachträglich verändern, ohne dass die Qualität leidet. Kostenfrei lassen sich Bilder etwa auch mit Raw Therapee LightZone in der digitalen Dunkelkammer bearbeiten.

Lesen Sie dazu auch:

Auf dem Pilgerweg: Auf der via regia durch die Collm-Region

Frischer geht’s nicht: Spargel direkt vom Feld

„Wie Yoga ohne Matte“: Nachtwanderung durch die Collm-Region

„Stunde der Gartenvögel“: Auf zur Vogelkunde rund um den Collm

Mügelner „Weg zum Kaolin“: Sofortentschleunigung zu Fuß

Von Manuel Niemann