Atomares Pulverfass in Oschatz zum Glück rechtzeitig entschärft

Bis zum Frühjahr 1991 lebten die Oschatzer und die Einwohner der Region jahrelang auf einem gefährlichen Pulverfass – und die meisten wussten davon nichts. In der sowjetischen Raketeneinheit an der Wermsdorfer Straße waren Mittelstreckenraketen SS 20 mit Atomsprengköpfen stationiert – natürlich streng geheim. Im Kriegsfall wäre die Raketeneinheit ein bevorzugtes Angriffsziel gewesen. Und selbst in Friedenszeiten hätte es bei einer Havarie im Kasernengelände Fliegerhorst in Oschatz zu einem Super-Gau kommen können.

Schreckensszenarien zum Glück nicht eingetroffen

Zum Glück sind uns damals diese beiden Schreckensszenarien erspart geblieben. Bei ihrem unspektakulären Abzug Ende März/Anfang April 1991 nahmen die Sowjetsoldaten auch ihre Atomraketen mit in ihre Heimat zurück.

Heute ein attraktives Wohngebiet

Seitdem hat sich der Fliegerhorst zu einem attraktiven Wohngebiet entwickelt, in dem nur noch wenige Relikte wie der riesige Flugzeughangar an die düstere Zeit erinnern. Der 30. Jahrestag des Truppenabzuges ist ein guter Anlass für ein kurzes Innehalten und auch für Dankbarkeit, dass das Pulverfass im Fliegerhorst gerade noch rechtzeitig entschärft werden konnte.

