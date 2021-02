Atommüll-Endlager: Collm-Region ist aus der bundesweiten Standortsuche noch nicht raus

Dresden/ Dahlen

Das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LFULG) hat in der vergangenen Woche seine Stellungnahme zum Zwischenbericht der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) veröffentlicht. Die gute Nachricht ist, dass demnach nicht 62 Prozent der Fläche des Freistaates für die Endlagerung radioaktiver Abfälle in Frage kommen, sondern nur noch 29 Prozent.

Flächen von Cavertitz, Dahlen und rund um den Liebschützberg im Fokus

Die schlechte Nachricht: Darunter befinden sich weite Teile der Gemeinden Cavertitz und der Heidestadt Dahlen. Auch der Landstrich rund um den Liebschützberg gilt für die „Ausweisung als Teilgebiet fachlich plausibel“.

Der Hintergrund, dass von den durch das BGE als plausibel betrachteten 11 526 Quadratkilometer 6155 nicht mehr in weitere Betrachtungen einbezogen werden sollen, sei durch die Kriterien des Standortauswahlgesetzes gegeben, heißt es vom Landesamt. Die Wirtsgesteine Steinsalz, Tongestein und Kristallingestein, die als Voraussetzung für ein Atommüllendlager in Betracht kämen, würden in den durch die Stellungnahme ausgeschlossenen Gebieten nicht vorkommen.

Starke Gesteinsschichten sind eine Voraussetzung

Das Teile der Collm-Region umfassende, als fachlich plausibel bezeichnete Areal gehört zu dem mehr als 30 000 Quadratkilometer großen Teilgebiet 9. „Das Teilgebiet befindet sich im Grundgebirge der saxothuringischen Zone und weist Mächtigkeiten zwischen 200 Metern und 1200 Metern auf. Die Oberfläche des Teilgebiets befindet sich in einer Teufenlage von 300 Metern bis 1300 Metern unterhalb der Geländeoberkante“, heißt es im BGE-Zwischenbericht. Die Anwendung der geowissenschaftlichen Abwägungskriterien lasse dort insgesamt eine günstige geologische Gesamtsituation für die sichere Endlagerung radioaktiver Abfälle erwarten.

Bürgermeister Schmidt: Keine Lust auf Neuauflage von Asse II oder Gorleben

„Ich finde es gut, dass die Standortsuche vorbehaltlos erfolgt“, betont der Liebschützberger Bürgermeister David Schmidt (parteilos). Allerdings könne er sich nicht vorstellen, dass hier das Deckgebirge so massiv ist, wie man sich das für ein Endlager wünschen würde. Es wäre auch skurril, ein solches Lager unmittelbar neben einem wichtigen Trinkwasserschutzgebiet einrichten zu wollen. Sicherlich gäbe es dafür geeignetere Standorte und das werde sich im weiteren Verlauf der Standortsuche zeigen. Noch seien schließlich tausende Quadratkilometer im Gespräch. „Auf eine Neuauflage von Asse II oder Gorleben bei uns hätte ich gar keine Lust“, unterstreicht David Schmidt. Aber am und um den Liebschützberg herum habe man schließlich Widerstandserfahrung.

„Es ist richtig, dass man bundesweit ergebnisoffen nach geeigneten Standorten sucht“, betont Matthias Löwe (WHD), Bürgermeister der Stadt Dahlen. „Ich nehme zur Kenntnis, dass Teile unseres Stadtgebietes vom Gestein her geeignet wären, aber das Gestein wird am Ende nicht das einzige Kriterium sein“, sagt er weiter.

Bürgermeister Löwe: Endlager passt nicht zur Entwicklung des Großraumes

Aufgrund der Gedankenspiele aus DDR-Zeiten, bei Schwarzer Kater ein Atomkraftwerk zu errichten, habe man Erfahrungen damit, wie schnell ein negatives Image entstehen könne. Ein Endlager in der Region würde im krassen Widerspruch zu der Entwicklung stehen, die der Großraum Leipzig nähme. „Mögliche Steuereinnahmen sind kein Argument für ein solches Lager in der Region. Ich denke, es gehört dorthin, wo man jahrzehntelang von der Atomkraft profitiert hat und wo die Abfälle entstanden sind“, erklärt Matthias Löwe.

Standortsuche seit 2017

Das BGE betreibt seit 2017 die Suche nach einem Standort für ein Atommüllendlager. Basis dafür war das im von der Bundesregierung im Juni 2011 verabschiedete Energiekonzept. Darin war ein neues, an geologischen Kriterien orientiertes Verfahren zur Auswahl des Endlagers verankert. Dieses liegt in Form des Standortauswahlgesetzes seit 2013 vor.

Das Gesetz wurde 2017 novelliert und schreibt eine mehrphasige Suche mit bestmöglicher Sicherheit fest.

