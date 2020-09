Nordsachsen

Seit Montag sind Unterlagen, unter anderem auch Grafiken, veröffentlicht, welche mögliche Atommüll-Endlagerplätze in ganz Deutschland ausweisen. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) hat 90 Teilgebiete benannt, die für den Bau eines solchen Endlagers infrage kommen könnten. Eins davon liegt auf Teilen des Landkreises Nordsachsen. Dieses Teilgebiet erstreckt sich entlang der Landesgrenze zwischen Sachsen-Anhalt und Sachsen bis in das Bundesland Brandenburg. In der Kommunalpolitik löst das heftige Diskussionen aus.

„Alles tun, dies zu verhindern“

Der Oberbürgermeister der Stadt Delitzsch, Manfred Wilde (58, parteilos), vertritt die Ansicht, dass vorrangig die Regionen für eine Endlagerung in Betracht gezogen werden sollten, die über Jahrzehnte auch ihren Nutzen aus den bestehenden Atomkraftwerken gezogen haben. Dazu gehörte der mitteldeutsche Raum bekanntermaßen nicht. „Die Region um Delitzsch hat über Jahrzehnte unter den negativen Folgen von Umweltverschmutzungen durch die nahe gelegenen chemischen Betriebe und durch den Braunkohlenbergbau gelitten, so dass die Akzeptanz in der Bevölkerung für eine Endlagerstätte nicht gegeben ist. Somit kann ich nur mit aller Entschiedenheit gegen eine Endlagerung im mitteldeutschen Raum auftreten und werde alles in meiner Kraft stehende tun, dies zu verhindern. Wehret auch deshalb den Anfängen, wenn wir an die vollmundigen Versprechen sächsischer Landespolitiker denken, die uns über Jahre hinweg eine touristische Nutzung der Seenlandschaft um Delitzsch versprochen haben. Was Basisdemokratie bewirken kann, zeigt uns geschichtlich das Jahr 1989. Dessen sollte sich die Landes- und Bundespolitik stets bewusst sein.“

„ Atomausstieg ist wichtig“

„Welche Gesteinsarten geeignet sind, ist eine wissenschaftliche Frage und keine politische. Wer jetzt reflexartig ganze Regionen wieder von der Karte streichen will, handelt populistisch und gefährdet das Ziel, einen geeigneten Standort für die sichere Lagerung des gefährlichen Mülls zu finden“, sagt der nordsächsische SPD-Landtagsabgeordnete Volkmar Winkler (61), Sprecher für Energiepolitik der SPD-Fraktion. Die Schwierigkeiten, ein Endlager zu finden, zeigen für ihn überdeutlich, wie wichtig der Atomausstieg ist. Daran dürfe nicht gerüttelt werden – erst recht nicht von denen, die kein Endlager in ihrer Region wollen. Auch ein Verweis auf mögliche technische Lösungen oder neue Reaktor-Generationen sei nichts weiter als Augenwischerei, da sie schlicht nicht funktionieren würden. Um die Energiewende zu meistern und der Klimakrise zu begegnen brauche es mehr erneuerbare Energien und deutlich weniger Energieverbrauch. „Das ist auch eine Frage der Verantwortung gegenüber den nachfolgenden Generationen. Auf eine technische Lösung in ferner Zukunft zu hoffen, gefährdet unseren Planeten“, so Winkler.

„Widerstand deutlich machen“

Bad Dübens Bürgermeisterin Astrid Münster (48, FWG) zeigt sich kämpferisch. Sie wolle auf jeden Fall ihren Beitrag dazu leisten, ein solches Endlager in der Dübener Heide vor den Toren ihrer Stadt zu verhindern, weil es unverantwortlich sei. „Als ich die Unterlagen gesehen habe, dachte ich zuerst, es handelt sich um einen schlechten Scherz. Wir kämpfen hier immer noch mit den Folgen des Bergbaus, die wir in der Region zu tragen haben. Es darf in der Dübener Heide kein Atomlager geben. Ich hoffe sehr, dass sich die Staatsregierungen von Sachsen und Sachsen-Anhalt verständigen und das nicht zulassen. Dazu werden auch wir Kommunen unseren Beitrag leisten. Wir werden unseren Widerstand deutlich machen. Es ist ein hochsensibler Naturraum, der bereits sehr stark reglementiert ist. Da passt ein solches Atommüll-Lager überhaupt nicht rein.“

„Abwarten und dann reagieren“

Der Bürgermeister der Gemeinde Laußig, Lothar Schneider (63, parteilos), spricht von einem gesamtgesellschaftlichen Problem: „Darum ist es für mich legitim, in ganz Deutschland zu untersuchen. Wenn es ernst wird, sollten wir natürlich ein Mitspracherecht bekommen, es geht um unsere Heimat, für die wir auch Verantwortung tragen. Jetzt sollten wir abwarten und dann reagieren, wenn es ernst wird. Ich hoffe auf einen offenen und fairen Prozess, in dem alles abgewogen wird und die Menschen der Region auch mitgenommen werden. Obwohl ich kein Fachmann bin, bewerte ich die Gefahr, dass das Endlager hierherkommt als sehr gering.“

Wie geht es weiter?

Die BGE erarbeitet nun einen Standortvorschlag für Regionen, die in Phase zwei erkundet werden könnten. Die zu erkundenden Standortregionen werden mit einer weiteren gesetzlich vorgeschriebenen Öffentlichkeitsbeteiligung vom Bundesgesetzgeber festgelegt. Dann ermittelt die BGE Standorte, die sie zur untertägigen Erkundung vorschlägt. Nach Abschluss wird für 2031 der Standortvorschlag angestrebt.

Von Frank Pfütze