Wermsdorf

Es ist nachvollziehbar und ganz menschlich, dass man sich am liebsten an die schönen Dinge erinnert. Niederlagen, Fehler und Rückschläge werden gern unter den Teppich gekehrt. Das geht dem Einzelnen so, gilt für das kollektive Gedächtnis aber gleichermaßen. So ist es kaum verwunderlich, dass in der Erinnerungskultur der Wermsdorfer Hubertusburg noch reichlich Lücken klaffen. Das wurde am Montagabend deutlich, als es um die Krankenhausmorde während des Naziregimes ging. Fast 1000 Menschen aus der Wermsdorfer Psychiatrie kamen dabei ums Leben. Dazu kommen all’ jene, die verhungerten und so ihren Tod fanden. Ein öffentliches, vielleicht auch museales Erinnern daran gibt es derzeit nicht.

Dass die sächsischen Kurfürsten Hubertusburg nach ihrem Wunsch und Willen formten ist unbestritten und barocke Herrlichkeit auch heute noch am Ort zu bewundern. Nicht vergessen werden sollte darüber aber die Geschichte, etwa als Lazarett, Hospital, Strafanstalt oder Lager für Bessarabiendeutsche. Auch an diese dunklen Jahre zu erinnern, wäre ein Zeichen von Respekt. Lehrreich wäre es außerdem.

Von Jana Brechlin