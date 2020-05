Nachtwanderung durch die Collm-Region: „Das ist wie Yoga ohne Matte“

Collm-Region

„Man nimmt beim Wandern die Region doch anders wahr als beim Auto oder Fahrradfahren“, beschreibt Steffen Zerbs, warum ihn die lange Distanz reizt.

Seit 2002, mit Anfang 30, widmet sich der Naundorfer dem Langstreckenwandern. „Da bin ich durch einen Freund damals bei der Bundeswehr darauf gekommen.“ Im Jahr darauf nahm er bereits an der Dodentocht teil, die jedes Jahr um die Gemeinde Bornem in Belgien stattfindet. „Die geht glatt über 100 Kilometer.“

Anzeige

Über die Jahre sei er dabei geblieben, auch wenn er selbst am Anfang bei sich gedacht habe, wie man auf so eine verrückte Sache komme: Die ersten 50 bis 60 Kilometer einer solchen Strecke seien hart. „Man sagt sich: ‚So einen Scheiß macht man nie wieder.’“ Normalerweise arbeitet Zerbs in einem Rechnungsbüro, ein „Schreibtischtäter“, sagt er.

Weitere LVZ+ Artikel

Corona vereitelt fast Wanderjubiläum

In der ersten Maiwoche, die geplante 7-Seen-Wanderung in Markkleeberg fiel wegen der Coronapandemie aus, da packte es ihn erneut: „Das lässt du dir jetzt nicht nehmen“, dachte er sich, denn von Markleeberg aus hätte er eigentlich seine 20. 100-Kilometer-Wanderung bestreiten wollen.

Kurzerhand suchte er sich in der Region eine Strecke aus, die Brustlampe wurde angelegt, um nicht von Jägern im Wald auf die Kimme genommen zu werden, lacht er. „Ansonsten war ja fast noch Vollmond“, gute Sicht, auch das Wetter spielte mit. Trotzdem habe er Wechselsachen dabei, etwas zu trinken, zu essen, auch Regen- und Sonnenschutz. Am Freitagabend um 18.50 Uhr war Start. „Und am Samstag um 17.30 Uhr waren wir zu Hause.“

Anlaufen gegen die eigene Müdigkeit

Doch warum läuft er überhaupt durch die Nacht? „Die 100 Kilometer, wenn man sie durchlaufen will – ich schaffe sie nicht von früh bis spät.“ Bei Pi mal Daumen 20 Stunden Laufzeit sei die Nacht ohnehin zwangsläufig mit dabei.

Daher lege er die erste Hälfte auf die Nachstunden und laufe „in das Dunkel“ hinein: „Wenn dann zur Hälfte die Sonne aufgeht, kriegt man wieder mehr Kraft, dann ist die Müdigkeit auch wieder schnell vergessen. Am Morgen, wenn die Vögel wieder anfangen zu zwitschern um halb fünf – das tut gut.“

Sonnenaufgang am Reiherteich: Der Anblick entlohnte ein wenig für die Mühen, auch wenn sich Steffen Zerbs, als er das Smartphone zückte, noch längst nicht am Ende seiner Wanderung befand. Quelle: privat

Ganz ohne Verschnaufpausen sei eine solche Strecke nicht zu bewältigen. Wie bei den geführten Wanderungen hatte er sich dafür einen Punkt markiert: Sein Auto stellte auf dem Parkplatz im Wermsdorfer Wald Richtung Collm ab.

102 Kilometer von Naundorf und zurück

Das lief er ganze vier Mal an. Das ging, weil er sich seinen Kurs auf der Karte durchgeplant hatte. Während der Nacht lief er große Schleifen mit einer Länge von 20 bis 30 Kilometern. Von Naundorf über Mügeln nach Mahlis. Die nächste Etappe führte ihn dann über den Silbersee um den Collm.

Nächste Station: Der Reiherteich und die Drei Teiche, um dann die letzte Etappe über Wermsdorf anzutreten: Die führte – ab da gesellten sich seine Frau, seine Tochter und eine Freundin hinzu – noch einmal zum Wagen und dann über die Alte Poststraße zurück nach Naundorf.

In vier großen Schleifen auf über 100 Kilometer: So hat Steffen Zerbs seine Langstreckenwanderung auf der Karte geplant. Quelle: privat

„Yoga mit Fortbewegung“

Wie fühlt man sich nach so einem Marsch? „Knülle“, sagt Zerbs. „Es ist klar, man freut sich auf eine Dusche und wenn man dann im Bett liegt, ‚läuft’ man dann wahrscheinlich immer noch ein Stückchen gedanklich. Aber es ist erstaunlich, wie die Beine oder Körper über Nacht regenerieren“, beschreibt der 48-Jährige.

Muss er sich dazu gezielt vorbereiten? „Wir wandern regelmäßig, aber nicht so große Strecken.“ Ansonsten gebe es über das Jahr verteilt, schöne organisierte Wanderungen wie den Sachsen-Dreier in Döbeln.

„Aber man kann es nicht trainieren, weil ich glaube, einen Großteil läuft man mit dem Kopf.“ Am Ende laufe man gegen oder mit sich allein. Etwa wenn einen in der Nacht die Müdigkeit langsam ergreife. „Ich habe für mich gemerkt, dass das Wandern für mich sowohl gut für den Kopf als auch gut für den Körper ist. Aber vor allem für den Kopf: Das ist wie Yoga mit Fortbewegung oder ohne Matte.“

Lesen Sie dazu auch: Mügelner „Weg zum Kaolin“: Sofortentschleunigung zu Fuß Frischer geht’s nicht: Spargel vom Feld „Stunde der Gartenvögel“: Auf zur Vogelkunde rund um den Collm

Von Manuel Niemann