Auf Notruf im Oschatzer Fliegerhorst folgt Anzeige

Oschatz

Wer unter der Rufnummer 110 den Notruf wählt, der kann sicher sein, dass ihm schnell und unkompliziert geholfen wird. Aus diesem Grund reagieren der Gesetzgeber und die Strafverfolgungsbehörde besonders sensibel, wenn der Notruf missbraucht wird. Vor dem Oschatzer Amtsgericht wurde in dieser Woche in einem Verfahren gegen einen jungen Mann aus Oschatz verhandelt, dem vorgeworfen wurde, den Notruf missbraucht und damit Unfallverhütungs- und Nothilfemittel beeinträchtigt zu haben.

Vorfall geschah im Oktober 2020

Der Vorwurf der Anklage geht auf einen Vorfall zurück, der sich Anfang Oktober 2020 im Oschatzer Ortsteil Fliegerhorst ereignet hatte. Der 26-jährige Ralf G. soll über die bekannte Notrufnummer um Hilfe gebeten haben, weil es ihm schlecht ginge und er verwirrt sei.

Als die Helfer eintrafen, fanden sie Ralf G. liegend, aber körperlich unversehrt, jedoch mit einem Wert von 0,9 Milligramm Alkohol pro Liter Atemluft vor. Für sie ein klarer Fall von Notrufmissbrauch, der auch zur Anzeige gebracht und jetzt von Amtsrichter Dr. Jörg Burmeister verhandelt wurde.

„Ralf G. leidet in erheblichem Maße unter Angstzuständen und Panik-Attacken. Er befindet sich zur Zeit in medizinischer Behandlung und kann nicht an der Verhandlung teilnehmen“, erläuterte die Verteidigerin. Sie und auch der Angeklagte seien aber daran interessiert, das Verfahren beizulegen. „Ich könnte mir vorstellen, dass das Verfahren gegen meinen Mandaten mit der Auflage zur Abarbeitung von gemeinnützigen Arbeitsstunden bei der Tafel oder dem DRK eingestellt wird“, so Anwältin Diana Krause.

Einfluss von Psychopharmaka und Alkohol

Im Fokus der Verteidigung lag die starke psychische Belastung ihres Mandanten, der auf eine ständige Einnahme von Psychopharmaka angewiesen ist. Richter Burmeister verlas daraufhin in der Verhandlung eine ärztlich bestätigte Liste von psychisch aktiven Wirkstoffen. „Wenn auch noch Alkohol ins Spiel kommt, dann können ganz erhebliche Wahrnehmungsstörungen eintreten. Ich bin überzeugt, dass mein Mandant zum Zeitpunkt des Notrufs durchaus Probleme hatte und Hilfe benötigte. Keine körperliche Hilfe, sondern psychischen Beistand“, argumentierte die Anwältin.

Problematisch sahen Amtsrichter Jörg Burmeister und Staatsanwalt Steffen Barthel, dass es in der Vergangenheit unter ähnlichen Umständen zu Vergehen gekommen ist. „Wir haben auch ein Gutachten, in dem die Schuldunfähigkeit des Angeklagten nicht bestätigt wird“, so Burmeister.

Allerdings würde die Weiterverhandlung des Falles ein weiteres Gutachten erfordern und weitere Kosten verursachen. So stimmten Staatsanwalt und Richter letztlich einer Einstellung des Verfahrens zu.

Gericht stellt Verfahren gegen Geldzahlung ein

Allerdings nicht mit der Auflage von Arbeitsstunden, sondern einer Geldbuße. So wurde Ralf G., er ist arbeitslos und lebt von Arbeislosengeld II, verpflichtet, einen Geldbetrag von 150 Euro zu zahlen. Er kann diesen Betrag in Raten abstottern.

Von Hagen Rösner