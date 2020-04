Auf Wermsdorfer Gänsefarm tummeln sich frisch geschlüpfte Gössel

Wermsdorf

Mittwoch ist Schlupftag bei der Eskildsen Gänsezucht in Wermsdorf. Circa 10.000 der flauschigen Gössel erblickten kurz vor dem Osterfest das Licht der Welt, bereits der dritte Schlupf in dieser Saison.

Die zieht sich noch bis August/September und wird allein in Wermsdorf 280.000 Gänseküken hervorbringen. Für Nachschub sorgen dafür 8800 Tiere, die in Wermsdorf stehen, 7000 davon weiblich.

„Im Moment fallen an jedem Tag rund 3000 Bruteier an. Bei uns ist also jeden Tag Ostereiersuchen“, beschreibt Lutz Witt, verantwortlich für den Vertrieb bei der Gänsezucht.

Wie viele Küken werden dann in einer Saison von einer Zuchtgans erbrütet? Wenn Sie uns diese Frage mit einer E-Mail an Oschatz.Redaktion@lvz.de bis Ostermontag, 14 Uhr, beantworten, können Sie etwas gewinnen:

Unter allen Einsendern mit der richtigen Lösung verlosen wir drei Gutscheine für den Gänsemarkt im Wert von 25 Euro.

Von OAZ/nie