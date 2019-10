Auf dem Mügelner Anger hängt wieder die Erntekrone

Mügeln

Zig Augenpaare sind an diesem Morgen auf den Altar in der Mügelner Stadtkirche Sankt Johannis gerichtet. Seit acht Jahren bietet sich immer am ersten Oktobersonntag hier ein besonderes Bild. Im festlich geschmückten Altarraum mit Erntegaben steht majestätisch eine riesige Erntekrone. Von geschickten Frauenhänden wurde sie auf dem Demme-Hof gewunden. Nach dem ökumenischen Erntedankgottesdienst mit Mügelns Pfarrerin Judith Krautkrämer und dem katholischen Pfarrer Ulrich Dombrowsky führt sie den Festzug zum Anger an, wo sie mitten auf dem Platz dann schwebt. Zu den Trägern der Krone gehörten auch CDU-Landtagsabgeordnete Christiane Schenderlein und Mügelns Bürgermeister Johannes Ecke (Freie Wähler).

Start vor acht Jahren

„Vor acht Jahren haben wir als Stadtmarketingverein gemeinsam mit den Glossener Landfrauen das erste Fest organisiert. Es sollte auch ein Fest sein, das Einwohner aus den beiden ehemals eigenständigen Kommunen Sornzig-Ablaß und Mügeln näher zusammenbringt und regionale Erzeugnisse anbietet“, erinnert sich Vereinsvorsitzender Bernd Brink an die Anfänge. Beim Wettbewerb zum „Tag der Regionen“ gewannen die Organisatoren damals sogar einen Preis.

Wettbewerbe und Programm

Inzwischen beteiligen sich jedes Jahr verschiedene Händler, Vereine aus dem Stadtgebiet an dem Erntedankfest auf dem Anger. Abwechslungsreich ist dabei auch das Angebot. Wettbewerbe werden ausgetragen. Regionale Akteure, wie in diesem Jahr zum Beispiel die Mutzschener Spielleute oder die Tänzer und Turner der SG Döllnitztal unterhalten mit ihren Programmen die Gäste. Traditionelles wird ebenso geboten. Kulinarisch haben die Besucher zudem jedes Jahr die Qual der Wahl. So reichte zum Beispiel in diesem Jahr die Palette von Wildspezialitäten aus Zaußwitz über Geräuchertes von den Ablaßer Rutenhaltern bis hin zu Tomaten- und Kartoffelsuppe vom Glossener Heimatverein.

Angerbrot und Kuchen

Natürlich wurde auch das Backhaus wieder angefeuert, um Angerbrot und Kuchen zu backen. Da der langjährige Bäcker des Vereins ausgefallen ist, waren die Mitglieder des Backhausteams um Lutz Becker, zugleich stellvertretender Vereinsvorsitzender, froh, dass der Wermsdorfer Michael Schröter einsprang und als gelernter Bäcker das Backwerk zur rechten Zeit aus dem Ofen nahm. „Wir sind begeistert von dem Fest und werden uns ein Angerbrot mit nach Hause nehmen“, so Gerhard Widmer aus Zwiefalten am Brotstand vor dem Backhaus.

Alte Apfelsorten vorgestellt

Begeistert waren vor allem kleine Gäste am Stand der Naundorfer Öko-Station und des Vereins „Grüne Welle“. Klaus Fischer präsentierte hier alte Apfelsorten von der Streuobstwiese nahe Mügeln, die der Verein betreut. Die Äpfel konnten auch verkostet werden. Bastelangebote von kleinen Fledermäusen und anderen Tieren aus Holz waren für die Jüngsten der Hit.

Mit der Kettensäge entstehen Holzfiguren

Harry Beck, Vorsitzender des Vereins, freute sich über das Interesse der Besucher auch an den Beratungsangeboten. Nicht weit entfernt bot Georg Stark aus Neusornzig Holzfiguren an und zeigte, wie mit Kettensäge und Axt aus Holzstücken verschiedene Skulpturen entstehen. Später war er einer der Hauptakteure bei einem Höhepunkt des Erntedankfestes. Ihm ist es zu verdanken, dass der Anger von Gänse-Mügeln wieder eine Gänsebank besitzt und diese in der Bankenroute nicht fehlt. Die Vorgängerbank war verwittert und musste entfernt werden. Georg Stark baute eine neue, die nun wieder auf dem Anger steht.

Von Bärbel Schumann