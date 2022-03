Schirmenitz/Ostrau

Der kleine Kerl hat einiges mitmachen müssen: Am Sonnabend durchlitt ein Jack-Russel-Mischling ein Martyrium. Auf einem Ablageplatz für Gartenabfälle in Schirmenitz in der Gemeinde Cavertitz wurde das Tier durch einen unbekannten Mann mit einem schaufelähnlichen Gegenstand geschlagen. Anschließend bedeckte der Tatverdächtige den verletzten Hund mit Abfällen. Ein Zeuge bemerkte den Vorfall und riefen die Polizei. Sie beschreiben den Mann als etwa 50-Jährigen, der dunkel gekleidet war und nach der Tat mit einem schwarz-anthrazitfarbenen Pkw in Richtung Strehla davon fuhr. Durch den aufmerksamen Bürger konnte der Hund gerettet werden.

So fand die Polizei den kleinen Jack-Russel-Mischling in Schirmenitz vor. Über dem rechten Auge trug er eine Kopfverletzung davon. Quelle: Polizei

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen. Wem der Hund gehört, ist derzeit noch unbekannt. Das Tier, das sich gesundheitlich in einem stabilen Zustand befindet, wurde durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Schirmenitz ins Ostrauer Tierheim gebracht. Marlies Przybilla ist auch Tage nach dem Vorfall noch schockiert von dem, was sich da ereignet hat. „Was dem kleinen Kerl passiert ist, ist schlimm“, sagt sie. Sie ist fassungslos, zu was Menschen in der Lage sind. „So langsam habe ich den Glauben an die Menschheit verloren.“

Die Tierheimmitarbeiter gaben dem Jack-Russel-Mischling, der etwa vier bis fünf Jahre alt ist, den Namen Eddie. „Er hat eine Kopfverletzung über dem rechten Auge“, erklärt die Tierheimchefin. Ein Tierarzt behandelte den Hund. Den kleinen Kerl beschreibt Marlies Przybilla als „ganz lieb“. Sie staunt, dass er nach allem, was er erlebt hat, noch immer ein solches Vertrauen in die Menschen um sich herum hat. „Er hatte so ein Glück, dass er zu uns gekommen ist“, sagt sie. Jetzt könne sein Leben nur noch besser werden. Auch wenn es schon viele Anfragen gebe – noch ist der Hund nicht zur Vermittlung freigegeben. „Er muss erst einmal runterkommen, sich beruhigen und das, was ihm zugestoßen ist, verdauen.“ Die Tierheimmitarbeiter wollen den Jack-Russel-Mischling erst einmal besser kennen lernen. Erst dann, soll für ihn ein neues Zuhause gesucht werden. Er soll in die richtigen Hände gegeben werden. Zu Menschen mit besonderem Herzblut.

Erste Hinweise zum Täter

Die Tierheimchefin hofft, dass die Polizei den Täter findet. „Wir haben schon viele Nachrichten und Hinweise dazu von den Leuten bekommen“, sagt Marlies Przybilla. Jeden einzelnen davon gibt das Tierheim an die Polizei weiter. Die sucht unterdessen nach Zeugen. „Es gibt schon erste Hinweise. Die werden von den Beamten jetzt erst einmal geprüft“, erklärt Dorothea Benndorf von der Polizeidirektion Leipzig auf Nachfrage von lvz.de.

Wer konnte Beobachtungen zu dem unbekannten Mann oder dem Fahrzeug machen? Wo wird der kleine Mischlingshund vermisst? Wer kann Angaben zu dessen Herkunft machen? Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tatverdächtigen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Oschatz unter der Telefonnummer 03435/650100 zu melden.

