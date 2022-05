Auf den Spuren des Wolfes in Nordsachsen

Nordsachsen

Mit geschultem Blick und Ruhe schaut sich Birgit Burkhardt in ihrem Monitoring-Gebiet inmitten der Dahlener Heide um. Seit Jahren ist sie hier unterwegs und hat das Leben der Wölfe in Sachsen hautnah erlebt. Gleich zu Beginn ihrer Runde durch den Wald erblickt sie etwas, bei dem andere achtlos vorbei gehen würden. Ein verrotteter Tannenzapfen? Vielleicht Hundekacke? Könnte auch einfach ein Stück Erde sein. Doch sie ahnt bereits, dass es sich um Wolfslosung, also Kot, handelt. Sie hat ihren Rucksack immer dabei – darin befinden sich unter anderem Holzstöcke, mit denen sie die einzelnen Teile der Losung hintereinander auslegt. Was das soll? „Eine Wolfslosung hat eine Länge von 25 bis 30 Zentimeter und einen Durchmesser von 2,5 Zentimeter“, erklärt Birgit Burkhardt. Sie ist überrascht, dass sie etwas findet. In den letzten Tagen war es um das Wolfsrudel recht still geworden. Sie nimmt den Zollstock hervor und legt ihn ausgebreitet neben die Losung. Bevor sie einzelne Stücke entnimmt, um sie in eine mit einer Flüssigkeit vorbereiteten Dose zu stecken, fotografiert sie alles. „Die Proben werden zusammen mit den Koordinaten und den Bildern ins Lupus-Institut und nach Eilenburg zur Unteren Naturschutzbehörde geschickt und dort analysiert“, so die ehrenamtliche Naturschutzhelferin.

„Wölfe markieren mit Urin und Kot ihr Revier. Daher findet man die Losungen meist in Kreuzungsbereichen. Im letzten Jahr habe ich immer viel gefunden. In diesem Jahr bisher noch nicht so viel, daher war das heute ein echter Glücksfall“, sagt sie. Die Wolfsfamilie, die sich in dem von ihr kontrollierten Bereich in der Dahlener Heide befindet, besteht aus zwei Elterntieren und vier Jährlingen. Sobald die Fähe – also das Muttertier – in den nächsten Tagen ihre vier bis sechs Welpen bekommen, müssen die Jährlinge Aufgaben übernehmen. Sei es die Welpenbetreuung, die Beteiligung an der Jagd oder das Markieren der Gebiete. Danach – im Alter von elf bis 22 Monaten – wandern die Jungtiere ab, um sich ein neues Revier zu suchen. Sodass es niemals „zu viele“ Wölfe auf einem Gebiet geben kann.

Seminar auf dem Biberhof

„Die Wolfsrudel hier bei uns haben ein Territorium, also ein Streifgebiet, in dem sie Nahrung suchen, von jeweils rund 200 bis 300 Quadratkilometern “, sagt Jan Schöne, Leiter des Biberhofes Torgau, der vor wenigen Tagen Interessierte zum Biberhof einlud, um mit ihnen einen ganzen Tag lang über den Wolf zu sprechen. Hier hatte er die Themen Leben der Wölfe in Sachsen, Populationsentwicklung, Todesursachen, Verwechslungsgefahren, Ausbreitung und Missverständnisse im Fokus.

„Das Verhalten der Wölfe und ihre Lebensart ist eigentlich ganz gut zu verstehen. Die Story vom bösen Wolf machen wir Menschen daraus.“ Jan Schöne zeigte verschiedene, vom fahrenden Auto aus mit dem Handy aufgenommene Amateur-Videos, die zeigen, wie ein Wolf durch eine Siedlung läuft und Schlagzeilen in den Medien auslöste. „Es hieß ‚Wolf in Siedlung und rennt nicht weg‘. Doch! Genau das probiert er in dem Moment, während die Leute im Auto mit Kamera hinter ihm her fahren. Dabei ist der Grund, warum Wölfe an Siedlungen entlang laufen oder auch mal eine Siedlung durchqueren, ganz unspektakulär und recht einfach zu verstehen. Der Wolf will beispielsweise auf kürzestem, direkten Weg zum Wildschwein oder zum Reh, seinen Hauptbeutetieren, die er vielleicht auf der anderen Seite der Siedlung gewittert hat. Er ist als Wildtier ein Meister im Energiesparen und geht nicht den Umweg um das Dorf herum, wenn es durchs Dorf kürzer ist und er keine Störung zu befürchten hat.“ Die Körpersprache der Wölfe auf den Amateur-Videos zeigt ganz deutlich: „Schnell weg hier.“ Viele weitere Sichtungsbeispiele hat der Leipziger, der sein Monitoring-Gebiet beim Wolfsrudel am Werbeliner See hat, noch auf Lager.

Im Vortrag von Jan Schöne war natürlich auch das Jagdverhalten der Wölfe und ihr Beutespektrum ein Thema. Wildschweine und Rehe sowie Rotwild seien die Hauptbeute von Wölfen. Nutztiere, insbesondere Schafe und Ziegen, werden allerdings auch zur Beute, wenn diese nicht ausreichend gegen Wölfe geschützt werden. „Wölfe müssen mit ihrer Energie haushalten und jagen das, was leicht und ohne viel Aufwand zu erbeuten ist. Nutztiere, die ohne den Schutz eines funktionierenden Elektrozauns gehalten werden, sind für Wölfe eine leichte Beute. Ein Elektrozaun hingegen bietet erfahrungsgemäß eine relativ gute Abwehr. Wölfe können Zäune untergraben und überklettern, aber vor Strom, der ihnen unsichtbar und scheinbar ohne Grund einen schlagenden Schmerz versetzt, haben sie Angst. ‚Schafe tun weh!‘ ist die Botschaft, die von einem Elektrozaun ausgeht und Wölfe gehen Risiken lieber aus dem Weg. Sie sind intelligent, neugierig, aber auch sehr vorsichtig und prägen sich schlechte Erfahrungen ein; auch schlechte Erfahrungen am Stromzaun.“

Sehr intensiv geht Jan Schöne an seinem Seminartag auf den Herdenschutz von Nutztierherden ein, gibt Tipps zur fachgerechten Sicherung, zur Finanzierung und Förderung der Anschaffung und zu Aufbauunterstützung. Er empfiehlt jedem Nutztierhalter, sich an die Fachstelle Wolf des Freistaates zu wenden und sich beraten zu lassen sowie die finanzielle Herdenschutz-Förderung des Freistaates in Anspruch zu nehmen. „Letztlich ist es jeder Nutztierhalter seinen Tieren schuldig, dass er sie, solange sie in seiner Obhut leben, auch vor Wolfsangriffen schützt.“ Jan Schöne weiß genau, dass Nutztierhaltung mit Wölfen auch in unserer Kulturlandschaft funktioniert, wenn alle an einem Strang ziehen. Aber er ist ehrlich und realistisch: „Man wird trotz Herdenschutz Wolfsübergriffe auf Nutztiere nicht vollständig vermeiden können, genauso, wie man trotz vieler Straßenverkehrsregeln und guter Fahrweise Verkehrsunfälle nicht vollständig vermeiden kann. Doch es gibt für den Herdenschutz gute Lösungen, eine gute Beratung und finanzielle Unterstützung bis hin zu Entschädigungsleistungen, wenn trotz geeignetem Herdenschutz Nutztiere vom Wolf getötet wurden. Damit und mit dem nötigen Verantwortungsbewusstsein lassen sich Nutztierschäden durch Wölfe auf ein Minimum reduzieren“, ist sich Jan Schöne sicher.

Wölfin gesichtet

„Seit 1996 gibt es Wölfe in der Lausitz. 2003 habe ich in der LVZ einen Artikel von Lupus gelesen und einen Wochenendkurs besucht. So erfuhr ich auch von den Wölfen in Kanada und erfüllte mir diesen Traum mit einer Reise dorthin und einer 14-tägigen Kanutour“, erzählt Birgit Burkhardt. Von dem was sie da erlebte, schwärmt sie noch heute. Sie sah eine Otterfamilie, die seltenen Weißkopfseeadler, eine Bärenmutter mit einem Jungen. Und als sie die Hoffnung schon fast aufgegeben hatte, endlich doch noch die Wölfe: „In der zweiten Woche rief der Guide plötzlich leise ‚Wööölfe‘. Doch am Strand erblickte ich nur schwarze Schafe. Dann sah ich genauer hin. Es waren Timberwölfe mit ihren vier Jungen. Wir liefen einen Vorsprung entlang. Da erblickte ich die graue Wölfin auf einem Vorsprung, die sich mit eingeklemmten Schwanz zurückzog. Am nächsten Morgen sind wir mit Wolfsgeheul aufgewacht. Ein Erlebnis, welches ich nie vergessen werde“, sagt die Wurzenerin. Doch auch in ihrem Wolfsgebiet hatte sie schon einmal das Glück, für einen kurzen Augenblick einen Wolf zu sehen. Und dieser Moment war im Mai 2021: „Ich habe mich früh halb 7 hingesetzt, meinen Riegel gegessen und noch gedacht: ‚Jetzt könnte doch mal ein Wolf kommen. Ich schaue hoch und da kommt mir eine Wölfin entgegen. Ich stellte schnell die Kamera auf ‚Video‘, es macht ‚Piep‘ und die Wölfin sieht mich an. Genau eine Minute und acht Sekunden. Mit dem Schwanz eingeklemmt lief sie von dannen. Das ist genau das natürliche Verhalten von gesunden Wölfen“, weiß die 63-Jährige.

Das kann auch Jan Schöne bestätigen. „Wölfe gehen uns am liebsten aus dem Weg. Obwohl es sie gibt, sehen wir sie kaum. Eine nur scheinbar fehlende Scheu gibt es bei Welpen, die im Herbst ihres Geburtsjahres bereits zu pubertären Jungwölfen herangewachsen sind. Deren durch Neugier und Unerfahrenheit gekennzeichnetes Verhalten wird dann bisweilen von uns als Dreistigkeit missverstanden, wenn die ausgewachsen wirkenden Tiere bei einer Begegnung mit uns nicht sofort das Weite suchen, sondern stehen bleiben und uns beobachten. Wem das unheimlich ist, der schreit den Wolf einfach an und wirft gegebenenfalls etwas nach ihm. Dann haut der ab“, sagt Jan Schöne. Wer einen solchen Moment der Begegnung statt dessen aushalten oder sogar genießen kann, sollte das tun. Es sind seltene Glücksmomente, ein so scheues Tier ein paar Augenblicke lang zu Gesicht zu bekommen, findet Jan Schöne.

Momente genießen

„Eine besondere Gefährlichkeit geht in unseren Breiten von den Wölfen nicht aus. Diese können mit uns in ihrem Beutespektrum nichts anfangen. Wir gehen aufrecht, riechen aufgrund unserer Waschgewohnheiten und Bekleidung ungewohnt chemisch und machen tagsüber eine Menge Lärm und Dreck, während wir nachts eher kaum unterwegs sind. Das passt so gar nicht zu den Beutetieren, die Wölfe hier gewohnt sind und leicht erbeuten können“, sagt Jan Schöne. Anders, als beispielsweise in Indien, dem Iran und der Türkei, wo Angriffe von Wölfen auf Menschen vorgekommen sind, haben Wölfe in unseren Breiten ausreichend Lebensraum und Nahrung, so dass sich Mensch und Wolf gut aus dem Weg gehen können. Die Tollwut, weltweit betrachtet eine der Hauptursachen für aggressives Verhalten von Wölfen gegenüber Menschen, ist in Deutschland nicht das große Problem. „Die Gewöhnung von Wölfen an menschliche Fütterung oder Futterquellen, ebenfalls eine Ursache für aggressives Verhalten, ist in der Bundesrepublik ausdrücklich und zu Recht verboten“, betont Jan Schöne. „Wir können da ein Stück weit selbst für unsere Sicherheit sorgen, indem wir uns an die simple Spielregeln halten, Wildtiere generell nicht zu füttern oder durch Futter anzulocken. Das gilt für Wildscheine, Füchse, Waschbären und Nutrias genau so und für Wölfe eben auch“, sagt Jan Schöne und ergänzt: „Die wirklichen Gefahren in der freien Natur sind doch ganz andere. Wildschweine sind zahlreich und wehrhaft, Zecken können Borreliose übertragen, wogegen man sich nicht impfen lassen kann und von den durch Trockenheit gestressten Bäumen können jederzeit auch große Äste herunterbrechen.“

Ökologisches Gleichgewicht

Der Wolf sorgt für ein ökologisches Gleichgewicht. Dies belegt ein in den Vereinigten Staaten durchgeführtes Experiment anschaulich, berichten Jan Schöne und Birgit Burkhardt. „Ohne Wölfe an der Spitze der Nahrungskette, fressen die Pflanzenfresser die Wälder kahl. Allein durch die Jagd würde es nicht gelingen, den Bestand an Pflanzenfressern so zu stabilisieren, dass der Wald sich selbst verjüngen könnte. Genau das ist im Yellowstone Nationalpark kurz nach seiner Gründung passiert, da dort dem damaligen Verständnis von Nationalparks als Familien-Erholungsparks folgend alle Raubtiere herausgenommen wurden. Woraufhin sich andere Tiere massiv vermehrt haben, insbesondere die Wapitis (eine Gattung des Hirsches) und die Wälder kahl fraßen. Als Gegenmaßnahme wurden in den 1980er Jahren im Rahmen eines Experiments Wölfe angesiedelt. Und was ist passiert? Sie haben im Yellowstone den Wapiti-Bestand dezimiert – nicht ausgerottet – und der Wald wuchs und wächst wieder.“

Am Ende ihrer Tour durch die Dahlener Heide kontrolliert Birgit Burkhardt noch einmal die Wildkamera, die an den von Lupus bestimmten Orten ihren Platz hat. Dieses Mal ist kein Wolf auf der Kamera zu erkennen. Aber sie wird es weiter versuchen. Nicht nur, um selbst noch mehr über den Wolf zu erfahren, sondern auch um diejenigen, die unwissend sind oder es nicht verstehen wollen, aufzuklären und Missverständnisse entgegenzuwirken.

Von Kristin Engel