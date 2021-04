Auf die Collm-Spitze getrieben: Teste sich, wer kann

Collm-Region

Weiter lockern oder notbremsen? Die Politik ist uneins in der Pandemiebekämpfung. Worin sich die meisten einig sind, ist: Testen hilft – in Schulen und beim Einkauf. Das gilt aber leider nicht überall. Einkaufen mit Terminbuchung, Maske, Kundenbegrenzung, Plexiglas, Desinfektion und negativem Testergebnis – in Teilen des Einzelhandels gleicht das Bummeln jetzt einer Zirkusnummer mit fünffachen Sicherheitsnetz. Den Test braucht es zwar nicht bei Buchhändlern, Drogerien und Floristen, in Schuh- und Modeläden aber schon. Wenn Sie sich den Test nicht leisten können, kleiden sie sich mit Buchseiten ein, hüllen sich in Parfum oder bedecken ihre Blöße mit Blüten!

Ebenfalls Pflicht ist der Test in Schulen. Wenn Kinder den Rachenabstrich verweigern, sollten Sie Ihnen einfach verbieten, sich das Stäbchen in den Mund oder die Nase zu stecken – wie bei anderen Dingen auch wird dies prompt dazu führen, dass sie es doch tun! Vielerorts setzen Pädagogen auf Spucktests. Wer schon mal gesehen hat, wie vor allem Jungs ihren Speichel in großen Mengen auf dem Schulhof und anderswo hinrotzen, der weiß, warum man die Jüngeren bei diesen Dingern nicht lange zum Mitmachen betteln muss.

„Ich bremse auch für Viren“ schreiben sich Befürworter der diskutierten Bundes-Notbremse schon sehr bald auf ihre Auto-Heckscheibe. Berlin will verbindliche Regeln – und damit Tatsachen für alle schaffen. Der Plan sieht vor, Gartenmärkte offen zu lassen, aber Baumärkte zu schließen. Wer in seinem Garten etwas bauen will, hat also Pech gehabt. Getränkemärkte bleiben offen, Kneipen weiter dicht. Saufen als auch Aerosole übertragen werden wir dann also nicht da, sondern zu Hause – das Problem verlagert sich.

Gänzlich geschlossen werden sollen auch wieder die Zoos, wenn Inzidenzen über 100 steigen. Das ist sehr schade. Denn je länger dieser Zirkus dauert, um so mehr wünscht man sich, dass wenigstens Tiere dabei sind.

Von Christian Kunze