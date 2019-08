Oschatz

Zu einem Auffahrunfall kam es am Montagnachmittag in der Dresdener Straße in Oschatz. Wie die Polizei berichtete, war gegen 15.15 Uhr eine 62 Jahre alte Nissan-Fahrerin in Richtung Lonnewitz unterwegs. Als ein vor ihr fahrender Hyundai-Fahrer an einer rot zeigenden Fußgängerampel an der Hospitalstraße anhalten musste, habe die Frau dies offenbar zu spät erfasst. Mit ihrem Nissan fuhr die 62-Jährige auf den Hyundai auf. An beiden Autos sei Sachschaden in Höhe von jeweils 1500 Euro entstanden, teilte die Polizei weiter mit. Der Hyundai-Fahrer musste zudem medizinisch behandelt werden.

Von lvz