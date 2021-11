Auffahrunfall in Oschatz: Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung

Oschatz

Bei einem Auffahrunfall am Mittwoch gegen 10.50 Uhr auf der Bahnhofstraße in Oschatz verletzte sich der 70 Jahre alte Fahrer eines Motorrades Honda und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Nach Angaben der Polizeidirektion Leipzig war der Motorradfahrer, der auf der Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof unterwegs war, auf einen VW Passat geprallt.

Motorradfahrer überholt haltendes Taxi

Zuvor hatte der Fahrer eines Taxis Ford Galaxy, der aus der Lutherstraße nach links in die Bahnhofstraße fuhr, dem VW-Fahrer ein Handzeichen gegeben, dass dieser aus der Gartenstraße auf die Bahnhofstraße fahren könne. In diesem Moment überholte der Motorradfahrer das vor ihm haltende Taxi und prallte mit dem VW Passat zusammen. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung. Zur konkreten Unfallursache wird ebenfalls noch ermittelt.

Von Frank Hörügel