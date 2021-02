Aufgedeckt: Neues von der alten Varia Mügeln

Mügeln

Ganz abgeschlossen ist die Geschichte der einstigen volkseigenen Betriebs Varia (VEB) in Mügeln noch nicht: Das liegt einerseits daran, dass laut unserer jüngsten Anfrage an das Landratsamt Nordsachsen, „noch einige Hundert Tonnen“ Abbruchmaterial entsorgt werden müssen.

Auch ob Schadstoffe gefunden wurden und wie viel der Abriss der Industrieruine letztlich gekostet hat, müsse danach noch offen bleiben. Bauordnungsamtsleiter Holger Trauzettel hielt sich in seiner Antwort kurz: „Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen, sodass wir derzeit noch keine abschließenden Aussagen treffen können.“

Welche Perspektive es für das Grundstück nach dem Abriss geben könnte, zu dieser offenen Frage verwies er auf die Stadtverwaltung.

Neues Licht auf Vergangenheit in Kriegsjahren

Wenn die Zukunft hier noch nicht geklärt ist, so gibt es an anderer Stelle neue Erkenntnisse. Die Führen in die Vergangenheit. Anfang des Monats hatten wir berichtet, wie die 1872 gegründete Schuhfabrik Schurig & Prüfer, nach dem Konkurs in der Weltwirtschaftskrise zwischenzeitlich als „Kreisführerschule“ genutzt wurde, bevor noch im Krieg die chemische Fabrik Hanel & Co. angesiedelte

Das genaue Datum sei unbekannt, so der Heimatvereinsvorsitzende Andreas Lobe. Der Verein hatte in seiner „Kleinen Mügelner Schriftenreihe“ das Heft „Zur Geschichte der Mügelner Industriebetriebe“ herausgegeben, das Günter Schwerdtner als Autor verantwortet, was so aus dem vorangegangen Artikel nicht hervorging.

Was passierte nach dem Konkurs der Schuhfabrik?

Siegfried Tietze, wie Lobe und Schwerdtner im Heimatverein aktiv, aber auch Autor für die Heimatseite dieser Zeitung, hatte bereits 2012 dort über die Entwicklung der Schuhfabrik Schurig & Prüfer berichtet. „Damals war wenig über die Firma nach dem Konkurs bis zum Ende des 2. Weltkrieges 1945 bekannt“, schrieb er uns in Bezug auf den Artikel.

„Mitte des vergangenen Jahres kam ich an Unterlagen aus dieser Zeit. Das habe ich dann zur Ergänzung für die ’Ausstellung zur Mügelner Industriegeschichte’ aufgeschrieben, Andreas Lobe übergeben und den Bericht im ‚Mügelner Anzeiger’ veröffentlicht.“ In der OAZ ist der Artikel bisher nicht erschienen.

Vom Konkurs bis zur chemischen Fabrik in Mügeln

Darin klärt er, wie 1899 Mitinhaber Hermann Schurig aus dem Unternehmen ausschied und Karl Prüfer allein die Geschäfte weiterführte. Dessen Sohn Max übernimmt dann die Firma, die während der Weltwirtschaftskrise dann überschuldet 1932 zwangsversteigert wird.

Die Stadt wird neuer Eigentümer, bevor 1936 in der Fabrik die besagte Kreisschule Oschatz der NSDAP eingerichtet wird, aber nicht intensiv genutzt wird. Neuer Grundstücksbesitzer wird dann die Sparkasse, die es 1941 an die Eheleute Otto und Maria Hanel, die in Dresden schon Inhaber einer chemischen Fabrik sind, verkauft.

„Am 10. Juli 1941 wurde die Firma Chemische Fabrik Hanel & Co. KG in Mügeln, Produktionszweige: Putz- und Konservierungsmittel, im Gewerberegister eingetragen“, kann Siegfried Tietze hierzu festhalten.

VEB folgt der Enteignung nach dem Krieg

Wachse, Schuhcreme, Zahnpaste, Backpulver, Seifenpulver und ähnliche Produkte wurden seitdem in Mügeln produziert. Aus Tietzes Forschung geht ebenfalls hervor, dass die Fabrik in dieser Zeit auch Zwangsarbeiter beschäftigte und später als Flüchtlingsunterkunft diente.

Die Firma Hanel & Co. wurde laut ihm 1946 enteignet und ins Volkseigentum überführt, legte aber den Grundstein, was später aufgrund der Vielseitigkeit der chemischen Erzeugnisse unter dem Namen „Varia“ firmierte.

