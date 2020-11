Dahlen

Das war Matthias Löwe (WHD) zu viel: Der Dahlener Bürgermeister hatte – aus seiner Sicht – die Frage von Uwe Fank beantwortet. Dieser hatte jedoch noch Redebedarf, setzte auch an, sich direkt an die Stadträte zu wenden. Daraufhin schlug der Bürgermeister mit der Faust auf den Tisch und entzog dem Großböhlaer lautstark das Wort.

Grund für Uwe Fanks Anfrage in der Ratssitzung war der angekündigte Beschluss zur Vergabe erster Planungsleistungen für den Neubau einer Kindertagesstätte in Dahlen. Im Nachbardorf ist man in Sorge, dass dadurch die Einrichtung im Nachbarort in Gefahr sein könnte. Uwe Fank monierte, dass die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung zum Neubau noch nicht vorgestellt worden sei – was der Bürgermeister vor eineinhalb Jahren versprochen hätte – und dennoch erste Beschlüsse gefasst würden. Er bekundete, dass er glaubt, die Entscheidung wie und was gebaut werde, sei schon „über die Köpfe hinweg“ getroffen worden. Wie sonst könne der Planer wissen, was er planen solle?

Anzeige

Der Bürgermeister betonte, dass lediglich klar sei, welche Größenordnung der Ersatzbau für die „Kleinen Sackhupper“ in Dahlen haben soll. Zur Informationsveranstaltung in Großböhla stehe er weiterhin, auch wenn man wegen der Corona-Pandemie noch ein geeignetes Format finden müsse. Tatsächlich lägen die Ergebnisse der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung erst seit wenigen Wochen vor. Keineswegs würde er deswegen die Großböhlaer Einwohner schon eineinhalb Jahre hinhalten.

Als Uwe Fank sich noch weiter äußern und auch an die Räte wenden wollte, verwies der Bürgermeister energisch auf die Geschäftsordnung, wonach nur Fragen, aber keine Vorträge zulässig sind. Zuvor war der Großböhlaer Stadtrat Wulf Sukale (FWG) mit dem Antrag, die Abstimmung zu den Planungsleistungen von der Tagesordnung zu streichen, gescheitert. Die Räte vergaben die Arbeiten mit einem Volumen von rund 38 000 Euro mehrheitlich an das Wurzener Büro Kewitz. „Es geht hier um Dahlen. Wir beraten nicht über eine Schließung der Großböhlaer Einrichtung“ betonte Marcus Podstufka ( CDU).

Von Axel Kaminski