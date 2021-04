Auftakt für „Natur zum Anfassen“ auf Kinderbauernhof in Luppa

Luppa

Mit Schwung streut Petra Krasselt die Samen auf das vorbereitete Beet. Die Inhaberin des Luppaer Kinderbauernhofes hat die Mischung zum Auftakt des Mitgas-Projektes „Natur zum Anfassen“ am Dienstag ausgesät. So wie aus den winzigen Samen blühende Kräuter und Wildblumen werden sollen, so soll das Wissen über Zusammenhänge in der Natur bei den Kindern wachsen.

Über 29 600 Teilnehmer

Bisher haben mehr als 29 600 Kinder im Rahmen des Projektes jeweils einen Tag in der Natur verbracht, in diesem Jahr sollen erneut Zwei- bis Sechstklässler davon profitieren. „Zum Auftakt überreichen wir allen Partnern eine Saatgutmischung, die an die Böden in der Region angepasst ist und gut funktioniert“, kündigte Mandy Werner an, die das Projekt für die Versorgungsunternehmen Envia M und Mitgas organisiert.

Petra Krasselt (l.) und Mandy Werner zum Auftakt am Dienstag in Luppa. Quelle: Jana Brechlin

Zwischen dem 3. Mai und dem 11. Juni können sich interessierte Klassen für einen Tag in der Natur anmelden. Die Exkursionen finden dann vom 13. September bis 8. Oktober statt. „Vergangenes Jahr konnten wir das tatsächlich so durchführen und wir hoffen, dass es auch in diesem Jahr möglich sein wird“, sagte Mandy Werner.

Zwei Anlaufstellen in der Region

In der Collm-Region ist neben dem Reit- und Kinderbauernhof in Luppa auch die Ökostation des Umweltvereins Grüne Welle in Naundorf Projektpartner. Thema ist „Unterwegs über Feld und Flur – ein Feldhamster zeigt sein Revier“. „Wir wollen dazu mit den Kindern zu den Feldern gehen und zeigen, was dort alles wächst und welche Tiere da leben können“, beschreibt sie. Wo Nahrungsvielfalt und Lebensraum aber fehlen, hat das Folgen. So sei der Feldhamster mittlerweile fast ausgestorben. „Für solche Zusammenhänge wollen wir das Bewusstsein schärfen“, betonte Mandy Werner.

Kinder sind aufgeschlossen

Dass das durchaus nötig ist, hat Petra Krasselt bei den Projekttagen schon oft erfahren. Mittlerweile stellt sie im 7. Jahr ihren Reit- und Kinderbauernhof für „Natur zum Anfassen“ zur Verfügung. „Für viele Kinder ist Natur etwas Fremdes“, hat sie festgestellt. „Andererseits sind sie erfreulich aufgeschlossen, wenn man sich die Zeit nimmt und Sachen kindgerecht erklärt.“ Sie wolle den jungen Besuchern zeigen, dass jedes Pflänzchen und jedes Tier in der Natur seinen Zweck hat.

Einladung zum genauen Hinschauen

Im Laufe eines Exkursionstages in Luppa könnten sich Ansichten dann durchaus auch wandeln. „Dann sind alle doch von der zuerst ungeliebten Spinne fasziniert, wenn sie sehen, was für ein großes Netz die kleinen Tiere bauen können“, nennt Petra Krasselt ein Beispiel. Besonders freue sie sich, wenn Kinder auf den Hof kommen, die den Tieren ganz unbefangen begegnen und sogar mit Wissen über Landwirtschaft und Natur glänzen können.

Elternhaus und Schule spielen große Rolle

„Solche Mädchen und Jungen gibt es auch immer noch. Das sind dann häufig Kinder, die von Eltern und Großeltern viel gelernt haben“, hat sie beobachtet. Doch auch in bestimmten Schulen werde Wert auf die Vermittlung von Naturschutz, dem Ablauf der Jahreszeiten oder zur Tierwelt gelegt. Die Apfelbaumschule in Schweta sei dafür ein gutes Beispiel, so Petra Krasselt.

Minister ist Schirmherr

Noch mehr Kenntnisse dazu können Schüler dann im Herbst erlangen, wenn die Exkursionstage zu „Natur zum Anfassen“ stattfinden. Dafür werde es altersgerechte Programme für jede Klassenstufe geben, kündigt der Gasversorger Mitgas an. Schirmherr der Aktion ist der sächsische Minister für Umwelt und Landwirtschaft Wolfram Günther (Grüne).

Von Jana Brechlin