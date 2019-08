Schöna

Am Montag traf sich der Ende Mai gewählte Cavertitzer Gemeinderat im Verwaltungssitz in Schöna zu seiner ersten Beratung. Bürgermeisterin Christiane Gürth (parteilos) gratulierte den anwesenden drei Frauen und neun Männern zu ihrer Wahl beziehungsweise Wiederwahl und informierte sie über einige ihrer Rechte und Pflichten. Die Räte gelobten Treue zur Verfassung und gewissenhafte Ausübung ihres Amtes zum Wohle der gesamten Gemeinde.

Personalien zum Auftakt

Anschließend wählten die Räte aus ihrer Mitte zwei Stellvertreter der Bürgermeisterin. Dazu hatte Christiane Gürth Mathias Gründel ( CDU) als ersten sowie Martin Hühnlein (VÖG) oder Mario Röder ( SPD) als zweiten Stellvertreter vorgeschlagen. Einstimmig sprach man sich zunächst für eine offene Wahl und anschließend für Mathias Gründel als ersten Stellvertreter aus. Bei der Wahl zum zweiten Stellvertreter erhielt Mario Röder elf von 13 Stimmen. Mathias Gründel dankte für das Vertrauen und brachte seine Freude darüber zum Ausdruck, dass in diesem Gremium die Parteienlandschaft unverändert geblieben sei. Er betonte, dass die Gemeinderäte von den Bürgern gewählt und diesen verpflichtet seien.

Sanitäranlagen und Umkleiden für Kameraden

Anschließend beschäftigten sich die Räte mit einem Projekt aus dem Programm „Brücken in die Zukunft“. In diesem Rahmen will die Kommune neben dem Feuerwehrgerätehaus ein „Verwaltungsgebäude mit Sozialtrakt“ errichten. Damit soll der Zustand beendet werden, dass für die Cavertitzer Kameraden keine Sanitäranlagen und Umkleiden zur Verfügung stehen.

Christiane Gürth erläuterte, dass im Rahmen des Förderprogramms bereits ein Gebäude neben dem Feuerwehrhaus abgerissen werden konnte. Statt eines zunächst geplanten zweigeschossigen Anbaus werde aufgrund der hohen Kosten für die dabei erforderlichen Rettungswege ein Flachbau errichtet. Dieser werde laut Planung mit rund 560000 Euro dennoch teurer als der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Schirmenitz einschließlich Fahrzeughalle.

Drei Aufträge für Neubau

Für den Cavertitzer Neubau konnten am Montag die ersten drei Aufträge vergeben werden. Das Baugeschäft Gallasch aus Mark Schönstädt war mit seinem Angebot über 115685 Euro wirtschaftlichster Bieter in der öffentlichen Ausschreibung der Bauleistungen. Als Bauzeit sind der September und Oktober vereinbart. Da die Kostenschätzungen jeweils unter 25000 Euro lagen, führte die Gemeinde für die Dachdecker- und -klempnerarbeiten sowie die Zimmererarbeiten beschränkte Ausschreibungen durch. Bemerkenswert ist, dass 13 beziehungsweise zehn Firmen angeschrieben wurden, um sicher zu gehen, dass letztlich mehrere Angebote zur Auswahl stehen. Unter den Dachdeckerbetrieben setzte sich die Oschatzer Firma Korn mit ihrem Angebot über 15727,85 Euro durch, bei den Zimmerern die Firma Holzbau Kompakt aus Klötitz.

Von Axel Kaminski