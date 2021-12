Auftrag für neues Wermsdorfer Gerätehaus ist raus

Wermsdorf

Wurzener Ingenieure werden das neue Gerätehaus für die Freiwillige Feuerwehr Wermsdorf planen. Das hat der Gemeinderat auf seiner letzten Sitzung im alten Jahr beschlossen. Trotz europaweiter Ausschreibung gingen nur zwei Angebote für das Projekt ein. Den Auftrag für die Generalplanung erhielt nun das Büro Weidemüller aus Wurzen.

Zwei Bewerber stellten sich Jury

Das vorläufig ermittelte Honorar beträgt knapp 381 000 Euro und orientiert sich an den geschätzten Baukosten von rund 1,9 Millionen Euro, erklärte Bürgermeister Matthias Müller (CDU). Letztlich werden die einzelnen Leistungsphasen aber stufenweise vergeben. Beide Bewerber hätten sich mit einer Präsentation einer Jury vorgestellt, zu der auch Vertreter der Feuerwehr gehört haben.

Grundstück am Ortsrand gekauft

Die Kameraden und Kameradinnen in Wermsdorf warten schon lange auf ein neues Gerätehaus, weil ihr bisher genutztes Domizil an der Straße Hinter den Gütern deutlich zu klein ist für die Technik und die Zahl der aktiven Mitglieder. Schon vor einem Jahr hatte die Kommune deshalb ein 7000 Quadratmeter großes Flurstück im Gewerbegebiet an der Oschatzer Straße für 175 000 Euro gekauft. Der Neubau soll vier Stellplätze für Fahrzeuge bieten, blickte Matthias Müller voraus.

Stromversorgung im Notfall gesichert

Die Frage von Gemeinderat Olav Praetsch (SPD), ob auch eine unabhängige Stromversorgung für den Fall eines großflächigen Ausfalls vorgesehen ist, bejahte Müller: „Das ist bei Neubauten Vorschrift.“ In diesem Szenario komme ein Notstromaggregat zum Einsatz.

Rettungswache perspektivisch mit angegliedert

Der Standort am südlichen Ortsrand ist dabei auch für den Landkreis Nordsachsen interessant: Wie Bürgermeister Matthias Müller erklärte, plane man dort eine neue Rettungswache für Wermsdorf mit zwei Fahrzeug-Stellplätzen. „Diese Wache soll auf dem Gelände mit angeordnet werden“, blickte er voraus.

Fördermittel für den Neubau der Feuerwehr habe die Kommune bereits angemeldet, so Müller. Ein genauer Baubeginn steht derzeit aber noch nicht fest.

Von Jana Brechlin