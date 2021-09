Collm-Region

Für die Meteorologen endet der Sommer am letzten Augusttag. Deshalb können sie jetzt schon etwas zur Beschaffenheit der 2021er Auflage dieser Jahreszeit sagen, ohne die aktuellen spätsommerlichen Sonnenstrahlen berücksichtigen zu müssen oder dürfen.

27. August - so nass wie der ganze August 2020

„Allein schon der August war ein überdurchschnittlich regenreicher Monat“, erklärt Meteorologe Sebastian Manns vom Deutschen Wetterdienst. Die 137 Liter pro Quadratmeter, die in Oschatz registriert worden seien, würden 226 Prozent des langjährigen Durchschnitts entsprechen. Der 27. August, regenreichster Tag dieses Monats, habe Oschatz mit 24,3 Millimetern fast so viel Niederschlag gebracht wie der gesamte August 2019, in dem 26,7 Millimeter registriert worden seien. Den August 2018, in dem es hier nur knapp 15 Liter pro Quadratmeter gab, überbot dieser Tag ganz locker. Das gilt auch für die Plätze 2 und 3 der August-Regen-Hitparade, den 28. August mit 19,6 und den 23. August mit 15,0 Millimetern.

Sommer-Regenrekord in Oschatz

Mit so einem niederschlagsreichen August kommt der Sommer insgesamt ebenfalls auf einen Spitzenwerte. „Von Anfang Juni bis Ende August ist in Oschatz noch nie so eine Regenmenge gemessen worden“, erklärt Sebastian Manns. Was Hobbygärtner und Landwirte vielerorts gefreut haben dürfte, hat Urlaubern und Ferienkindern dagegen vermutlich so manchen Badetag verhagelt.

Der bisher höchte Wert, 270,2 Liter pro Quadratmeter, stamme aus dem Jahr 2002 und sei deutlich überboten worden: 317,6 Liter. Der Sommer-Mittelwert für Oschatz liege bei 176,1 Liter, also bei etwas mehr, wie diesmal allein im August gefallen sei. Den trockensten Sommer habe es in Oschatz übrigens nicht 2018 oder 2019 gegeben, sondern 2003, mit gerade einmal 81,4 Litern. Noch mehr Regen als in Oschatz habe Sebastian Manns, der dort selbst eine kleine Station betreibt, in Riesa gemessen: 158 Liter im August und 393,9 Liter für den gesamten Sommer.

Sonnenschein fast genau im Durchschnitt

Bei all dem Regen hatte der Sommer auch Sonnenschein parat. Mit 628,4 Stunden entsprach die gemessene Sonnenscheindauer fast genau dem langjährigen Mittel von 627,1 Stunden. Zum Vergleich: Die größte Sonnenmenge mit 812 Stunden konnte man in Oschatz bisher 2018 erleben. Besonders rar war der Sonnenschein 1987 mit 528 Stunden. Im regenreichen August wurden 162 Sonnenstunden registriert, deutlich weniger als der Mittelwert dieses Monats von 201,5 Stunden.

Nur wenige Hitzetage im Sommer 2021

Im August kratzte die Tageshöchsttemperatur nur einmal an der 30-Grad-Marke eines Hitzetages. Am 13. August – einem Freitag – wurden 29,6 Grad Celsius gemessen. Der Sommer insgesamt hatte nur sieben solcher heißen Tage zu bieten. Am höchsten kletterte das Thermometer mit 33,4 Grad Celsius am 19. Juni. Der Spitzenwert von 38,2 Grad stammt vom 9. August 1992. Am 28. August erreichte die Temperatur lediglich 15,6 Grad Celsius. Das war die geringste Tageshöchsttemperatur des vergangenen Monats.

Der kühlste in Oschatz gemessene Wert dieses Sommers sind 6,1 Grad Celsius. Sie wurden am 1. Juni gemessen, allerdings nicht als Tageshöchstwert, sondern am Morgen.

Von Axel Kaminski