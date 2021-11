Wermsdorf

Am Mittwochabend erwartete Schloss Hubertusburg hohen Besuch. Zum Jubiläum des 300. Jahrestags des Baubefehls stattete August der Starke alias Rainer Müller dem ehemaligen Jagdschloss einen Besuch ab. Empfangen wurde der Darsteller vom Freundeskreis Schloss Hubertusburg sowie Soléne Vincent von den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Sie ist Kuratorin der Ausstellung „Meine Hubertusburg“, die man aktuell noch bis zum 7. November im Schloss besichtigen kann. Ausgestellt sind vor allem persönlichen Geschichten der Bürgerinnen und Bürger von Wermsdorf.

Persönliche Geschichten aus dem Leben des polnischen Königs gab auch der Alleinunterhalter zum Besten. 21 Gäste sammelten sich dazu im eindrucksvollen Ovalsaal des Schlosses. Nachdem der sächsische Kurfürst in alter Manier vom „Zeremonienmeister“ angekündigt wurde, berichtete er von der aufregenden Vergangenheit des Schlosses sowie des Königs selbst. Dabei endeten die Pointen nicht selten in Witzen über dessen Frau und 13 Mätressen.

Müller ist für seine Auftritte in Wermsdorf bereits bekannt. So war er auch schon am internationalen Frauentag im Schloss sowie beim Horstseefischen in Wermsdorf anzutreffen. Zuletzt sei er vor drei Jahren für eine Aufführung im Ort gewesen.

Von Fabienne Küchler