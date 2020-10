Aus dem tiefsten Westen an den Collm: Familie wohnt im ehemaligen Gasthof

Collm

Seit dem Sommer stellen sich Katrin und Michael MacLachlan einer neuen Herausforderung. „Rund 600 Kilometer zu fahren, um hier am Wochenende oder an mehrere Tage zu bauen, war anstrengend“, blickt die aus Zwickau stammende Frau zurück. Nach dem Umzug müsse man mit den Einschränkungen und Unzulänglichkeiten leben, die ein längst noch nicht fertig saniertes Haus zu bieten habe.

Eingewöhnt habe sich das Ehepaar mit seinen drei Kindern mittlerweile. „Man braucht einen neuen Hausarzt, Frisör und noch viel mehr, wenn man sich an einem anderen Platz niederlässt“, beschreibt Katrin MacLachlan die Dinge, die an solch einem Umzug hängen. Leider habe man wegen der Corona-Pandemie bisher nur wenige neue Kontakte aufbauen können.

Katrin und Michael MacLachlan sind im Sommer an den Fuß des Collms umgezogen. Die Sanierung des alten Gasthofes ist aber längst noch nicht abgeschlossen.

„Ihre“ Handwerker möchten die MacLachlans nicht weiterempfehlen. „Die brauchen wir noch selbst“, betonen sie. Zwar seien ihre Wohnräume und auch das Büro im alten Vereinszimmer so weit fertig, aber die Arbeit an den Gästezimmern und der Ferienwohnung habe erst begonnen. „Wir sind ein Team“, sagt Katrin MacLachlan, wenn sie über die Familie und die Handwerker, die zumeist aus der näheren Umgebung kommen, spricht.

Beruflich hat sich das Ehepaar, das in der IT-Branche tätig ist, durch die Pandemie umstellen müssen. Die Schulungen und Weiterbildungen, die sie anbieten, finden nun weitgehend im Homeoffice statt. „Deshalb platzt das neue Büro schon fast wieder aus den Nähten“, erzählt Michael MacLachlan.

Familienfreundliche Schulungen

Das ändere aber nichts an dem Plan, hier in Collm familienfreundliche Schulungen anzubieten. Dafür richte man die Ferienwohnung und die Pensionszimmer ein. Wenn das geschafft ist, müsse dann auch die Küche funktionstüchtig sein, um die Gäste hier bewirten zu können. Wie ein Frühstücksraum oder eine Kneipe sieht die alte Gaststube jedoch nicht aus, eher wie eine gute Stube.

„Das Konzept der Pubs habe ich in England und Schottland zu schätzen gelernt“, erklärt Katrin MacLachlan. Auf schwere Teppiche und prunkvolle Tapeten habe man allerdings verzichtet. Wohlfühlatmosphäre herrscht hier aber auf jeden Fall. Egal, was hier künftig auf den Tisch kommt, es wird hart mit dem konkurrieren müssen, was die Augen geboten bekommen.

Liebe zum Detail

„Wir hatten schon in Heinsberg, unserem alten Wohnort, ein Möbellager angelegt“, erklärt Michael MacLachlan und lobt den guten Geschmack seiner Frau. Sie habe ein goldenes Herz und ebensolche Hände. Ein weite Reise hat zum Beispiel ein mit Schiffen dekorierter Schrank in der Gaststube zurückgelegt, der einst in York stand. Mit dem Chrysler habe er ihn über die Fähre mit nach Erkrath gebracht. Über Wien, Zwickau und Heinsberg sei er dann nach Collm gekommen. Neben den Möbeln würden auch die Wände und das Haus insgesamt viele interessante Geschichten erzählen.

„Unsere Tochter ist inzwischen voll integriert“, berichtet Katrin MacLachlan. Sie habe in Leipzig ihren Traumstudienplatz gefunden. Der Sohn würde noch die Freunde vermissen, das brauche wohl noch Zeit...

Von Axel Kaminski