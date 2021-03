Ausbildung in der Collm-Region: Wir bleiben hier

Collm-Region

Drei Auszubildende stehen kurz vor dem Abschluss, eine hat es bereits geschafft: Diese vier Erfolgsgeschichten zeigen, wie man in der Collm-Region Karriere macht. Und sie beweisen, dass auch der Nachwuchs seine Zukunft hier plant.

Von der Fütterung bis zur Geburtshilfe

Paul Junker (19) ist seit dem 1. August 2019 Azubi bei der Agrargenossenschaft Naundorf-Niedergoseln. Im Juni wird er seine Ausbildung als Tierwirt mit der Fachrichtung Rinderhaltung abschließen. Sein Aufgabengebiet ist breit gefächert: Von der Fütterung bis zur Geburtshilfe liegt alles in seiner Verantwortung.

Besonders gut gefällt ihm der Bereich der Reproduktion. Das umfasst sowohl die Geburtshilfe als auch die Versorgung der Muttertiere und der Kälber. Als er diese Aufgabe das erste Mal alleine übernehmen sollte, war es für ihn eine große Herausforderung. „Man muss dann auch gesundheitliche Veränderungen am Tier erkennen“, bemerkt er. „Irgendwann bekommt man ein Gefühl dafür. Aber es ist trotzdem immer anders.“

Paul ist im Nachbarort Casabra aufgewachsen. In der neunten Klasse absolvierte er ein Praktikum bei der Agrargenossenschaft. Damals wurde ihm klar, dass es genau das Richtige für ihn ist. „Ich wollte davon auch nicht mehr weg“, fügt er hinzu. Auch die Region will er als seine Heimat nicht missen.

In der Pandemie hat sich für ihn vor allem der Berufsschulunterricht verändert. Denn der findet nur noch online über LernSax statt – am Anfang ziemlich chaotisch, wie Paul erzählt. In der Praxis sei jedoch eher mehr Arbeit als vorher auf ihn zugekommen, da es einige Ausfälle, zum Beispiel durch Quarantäne, gab.

Sein Plan für die „Zeit danach“? Er will sich auf jeden Fall weiterbilden. Da die Agrargenossenschaft Naundorf-Niedergoseln sich entschlossen hat, ihn zu übernehmen, wird er im Betrieb bleiben und dort verschiedene Lehrgänge absolvieren.

Das Traktorfahren ist für Paul Junker immer wieder ein Highlight. Quelle: Yvonne Schmidt

Der Retter bei IT-Problemen

Lukas Schneider aus Grimma hilft, wenn IT-Probleme vor der Tür stehen. Der 21-Jährige wird im Sommer seine Ausbildung als Fachinformatiker im Bereich Systemintegration bei der Donaubauer AG in Dahlen abschließen. „Wenn irgendetwas mit der IT-Technik des Kunden nicht funktioniert, landet das in meiner Abteilung“, erklärt er. „Im Idealfall bemerken wir Systemadministratoren Probleme, bevor es zu Ausfällen kommt, um den reibungslosen Ablauf des Betriebs zu garantieren.“ Auch die monatliche Wartung der Systeme gehört zu seinen Aufgaben.

Für Lukas war die Ausbildung bei der Donaubauer AG rückblickend eine seiner besten Entscheidungen. „Das gesamte Team ist sehr freundlich und egal wie viel Stress gerade in der Firma ist, alle nehmen sich die Zeit, um meine Fragen zu beantworten“, fügt er hinzu. Zudem sei die Ausbildung sehr vielseitig.

Zur IT-Technik kam Lukas jedoch eher auf Umwegen. Nach dem Abschluss begann er zunächst eine Lehre als Koch. Als er diese aus gesundheitlichen Gründen abbrechen musste, entschied er sich schließlich für die Ausbildung zum Fachinformatiker. Herausforderung und Erfolg lagen für ihn in der Ausbildung unmittelbar nebeneinander. In der Berufsschule habe er sich sehr angestrengt und jeden Tag sein Bestes gegeben. „Als ich dann diese Herausforderung gemeistert hatte und Ende des zweiten Lehrjahres mein Zwischenzeugnis in der Hand hielt und im Unterrichtsfach IT ein „sehr gut“ hatte, wusste ich: Ich habe es geschafft, die ganze Mühe hat sich gelohnt.“

Durch die Pandemie arbeitete er im vergangenen Jahr einige Monate im Homeoffice und war in Kurzarbeit. Mittlerweile herrscht wieder Normalität – zumindest kann Lukas zurück ins Büro.

Die Fahrtstrecke von Grimma nach Dahlen nimmt er gerne in Kauf – denn das Unternehmen hat ihn rundum begeistert. Auch nach dem Abschluss seiner Ausbildung will er weiterhin bei der Donaubauer AG bleiben. Er fühle sich so wohl, dass es keinen Grund für ihn gebe, den Arbeitgeber zu wechseln.

Lukas Schneider kam auf Umwegen zu seiner Ausbildung bei der Donaubauer AG. Bereut hat er seine Entscheidung jedoch nie. Quelle: Yvonne Schmidt

Nichts für Langschläfer

Die Lagerhalle ist sein Arbeitsplatz: Lucas Gasch (19) wird im Mai seine Ausbildung bei der Pietsch Haustechnik GmbH in Ostrau beenden. Oft beginnt sein Tag als Fachkraft für Lagerlogistik schon morgens um fünf Uhr mit der Frühschicht. Das bedeutet vor allem Ware anzunehmen. An der „Fläche“ wird die Ware der ankommenden LKWs entladen und eingelagert, berichtet Lucas. „Wenn man das drauf hat, geht es in die Spätschicht“, erklärt er. Dann ist Lucas für die Kommissionierung zuständig – das macht ihm besonders Spaß. „Vor allem, wenn man in den Rhythmus kommt und alles ein bisschen schneller geht.“

Rückblickend war die Ausbildung für Lucas die richtige Entscheidung. Auch der kurze Anreiseweg sei ein immenser Vorteil für ihn. Auf die Idee, in der Lagerlogistik zu arbeiten, brachten ihn seine Bekannten. Auch in der Corona-Zeit konnte er normal weiterarbeiten. Es sei sogar mehr als vorher zu tun gewesen. Bloß die Berufsschule fand eben nur online statt.

Die größte Herausforderung war für ihn, in den „Arbeitsmodus“ zu kommen. Besonders an das frühe Aufstehen musste er sich zunächst gewöhnen. Sobald er den Führerschein gemacht hat, wird Lucas Gasch vom Betrieb übernommen. Er will auf jeden Fall langfristig in der Region bleiben.

Mit dem Stapler fährt er sicher durch die Regalreihen: Lucas Gasch absolviert seine Ausbildung bei der Pietsch Haustechnik GmbH in Ostrau. Quelle: Yvonne Schmidt

Familienmensch und Organisationstalent

Bereits im Juli letzten Jahres hat sie ihre Ausbildung als Kauffrau für Büromanagement abgeschlossen: Jasmin Jessl (20) aus Großsteinbach. Ihre Lehre hat sie bei der Meffert AG in Ostrau absolviert – und ist dem Betrieb bis heute treu geblieben. In der dreijährigen Ausbildung durchlief sie verschiedene Abteilungen: Vom Versand und Einkauf über die Personalabteilung bis hin zur Finanzbuchhaltung im Stammwerk in Bad Kreuznach. Ihre Entscheidung für die Meffert AG hat sie nie bereut. „Es war für mich eine sehr schöne und vor allem interessante sowie eine lehrreiche Ausbildungszeit“, bemerkt sie.

Jasmin Jessl hat bereits ihre Schülerpraktika bei der Meffert AG gemeistert. Das habe ihren Wunsch, Kauffrau für Büromanagement zu werden, verstärkt. Ihre größte Herausforderung war bisher die Planung und Durchführung des internen Sommerfestes. „Damit verbinde ich auch mein schönstes Erlebnis, da mich hauptsächlich positives Feedback erreicht hat.“ Auch das erfolgreiche Bestehen der Abschlussprüfung und die Übernahme in ein festes Arbeitsverhältnis waren für Jasmin bedeutende Erlebnisse.

Jasmin Jessl hat ihre Ausbildung bereits im vergangenen Jahr abgeschlossen. Quelle: privat

In der Pandemie war sie weder von Kurzarbeit noch von Homeoffice betroffen. Ihre Abschlussprüfung, die zunächst für den April 2020 angedacht war, wurde jedoch auf den Juni verschoben.

Die Wahl für eine regionale Ausbildung fiel ihr leicht. Denn die Nähe zu ihrer Familie ist ihr besonders wichtig. „Die Übernahme nach meiner Ausbildung durch die Meffert AG macht mir meinen Weg frei hier in der Heimat weiter leben und arbeiten zu dürfen.“

Von Yvonne Schmidt