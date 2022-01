Torgau

Haben Sie gewusst, wozu ein Weihnachtsbaum alles dient? Ja, klar – in erster Linie als traditioneller weihnachtlicher Schmuck für die Wohnstube. Doch irgendwann nadelt dieser, ist welk und wird wieder aus der guten Stube verbannt. Wer die Gelegenheit dazu hat, veranstaltet sein ganz privates Knutfest und überlässt den Baum dem Feuer. Wer diese Möglichkeit nicht hat, der muss ihn entsorgen. Und dies entweder auf der örtlichen Deponie oder aber auf dem temporären Sammelplatz.

Feiner Kompost

Die weitere Entsorgung übernimmt dann die Abfallwirtschaft Torgau-Oschatz GmbH (A.TO). Denn ausgediente Weihnachtsbäume sind von durchaus großem wirtschaftlichen Interesse und bringen gutes Geld ein. Aus Weihnachtsbäumen entsteht alljährlich feiner Kompost oder aber Material für das Betreiben von Bioheizkraftwerken, in denen Strom und Wärme erzeugt werden.

„Die sogenannte feine Fraktion, mit einer Materialgröße von Null bis 150 Millimeter, wird dann kompostiert. Das wird und ist dann güteüberwachter Fertigkompost“, erklärt Roger Hagen (50), Leiter des Betriebshofes Torgau im Gewerbering 51. Dieser Fertigkompost wird zum Verkauf angeboten. Gartenbaubetriebe wie auch private Gärtner nutzen das Angebot und kaufen ihren Bedarf an Kompost gern bei der Abfallwirtschaft in Torgau. Bis der Feinkompost verkaufsfertig ist, lagert dieser auf dem Betriebsgelände rund 13 Wochen lang. Die sogenannten Mieten werden mehrmals umgeschichtet, damit das Material durchlüftet und gut verrotten kann.

In dem Zusammenhang: Die A.TO kooperiert in Sachen Technik seit Jahren in der Weihnachtsbaum-Zeit gut mit ihrem großen Nachbar, mit der Hit-Holzindustrie Torgau GmbH. Dazu: „Wir leihen uns zum Sieben des Materials jedes Jahr von Hit-Holz die Trommelsiebanlage aus.“

Stamm an Abnehmern

Was das grobe Material anbelangt, so gibt es inzwischen auch einen festen Stamm an Abnehmern aus Industrie und Landwirtschaft. Es ist ein durchaus lukratives Geschäft mit den ausgedienten Weihnachtsbäumen.

Samstag werden Bäume entsorgt

Nun ist es wieder soweit: An diesem Sonnabend werden im Stadtgebiet von Torgau wieder die Weihnachtsbäume, für die alljährlich eigens sechs Sammelplätze eingerichtet werden, von den Mitarbeitern der Abfallwirtschaft Torgau GmbH eingesammelt. Die Bäume werden mittels Pressfahrzeuge abtransportiert. Und auch in 13 Dörfern rund um Torgau besteht am Sonnabend die Möglichkeit Tanne, Fichte und Kiefer der „Nachbereitung“ zuzuführen. „Rund fünf bis sechs Tonnen Weihnachtsbäume fallen im Durchschnitt jährlich an, die wir dann verarbeiten“, so Roger Hagen, der darauf verweist, dass Weihnachtsbäume aber auch nach dem Sonnabend-Termin auf dem Betriebshof, also der Deponie, zu den bekannten Öffnungszeiten angenommen werden.

Termine für Collm-Region

Die kostenfreie Entsorgung von Weihnachtsbäumen erledigt die Abfallwirtschaft Torgau-Oschatz GmbH am Sonnabend, dem 15. Januar 2022. Angenommen werden nur Bäume, bei denen sämtlicher Baumschmuck entfernt wurde, um eine ordnungsgemäße Kompostierung zu gewährleisten. Im Auftrag des Landkreises erfolgt die Entsorgung an festgelegten Orten und zu festgelegten Zeiten.

Mügeln: Grauschwitzer Straße, 9 bis 12 Uhr; Dahlen: Strehlaer Straße gegenüber Sportplatz, 9 bis 12 Uhr; Wermsdorf: Am Fasanenholz, 9 bis 12 Uhr; Glossen: ehemalige Deponie Colditzschächte, 9 bis 12 Uhr; Klingenhain: ehemalige Deponie 9 bis 12 Uhr; Liebschützberg: Kompostieranlage Rechau/Zöschau, 8 bis 12 Uhr; Merkwitz: Oschatzer Straße, ehemalige Straßenmeisterei 9 bis 12 Uhr. In Oschatz erfolgt ebenfalls am 15. Januar die Entsorgung der Weihnachtsbäume über Pressfahrzeuge an folgenden Standorten: Straße der Einheit – am Spielplatz: 8 bis 8.30 Uhr; Parkplatz Freiherr-von-Stein-Promenade: 8.45 bis 09.15 Uhr; Fliegerhorst – Am Forsthaus gegenüber Amselweg: 9.30 bis 10 Uhr; Parkplatz am Langen Rain/parallel zur Venissieuxer Straße: 10.15 bis 10.45 Uhr; Parkplatz am Möbelspeicher B6: 11 bis 11.30 Uhr; Goethestraße: 12 bis 12.30 Uhr.

Weiterhin ist die Entsorgung auf dem Betriebshof Rechau/Zöschau möglich, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8 bis 17 Uhr, Sonnabend 8 bis 12 Uhr. Am 31.Dezember und 1. Januar ist geschlossen. Das Ablagern von Bäumen außerhalb der genannten Zeiten und Orte ist verboten.

Von Thomas Manthey