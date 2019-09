Ausgelassene Feier auf der Oschatzer Wiesn

Oschatz

Auf die Lederhosen, fertig los! Am Wochenende hieß es zum vierten Mal „O‘ zapft is!“ in Oschatz. Noch bis wenige Minuten vor Einlass waren die Organisatoren mit dem Aufbau beschäftigt, gestand der Veranstalter Felix Knabe. Grund dafür waren Unklarheiten über den Veranstaltungsort, denn ursprünglich sollte das „Oschatzer Wiesn Oktoberfest“ nach Oschatz-West verlegt werden. Am Ende wurde doch wie gewohnt auf der Festwiese am Finanzamt gefeiert. Mit großem Erfolg!

Das 50 mal 30 Meter große Partyzelt war voll und die Stimmung ausgelassen. Nach dem Fassbieranstich durch Oberbürgermeister Andreas Kretschmer folgten die Gäste der Beschilderung und „zappelten“ auf der Tanzfläche zur Live-Band „RAGGED GLEE“. Getränkenachschub gab es an der „ Tankstelle“ oder der „Traubenquetsche“. Zu „futtern“ gab es bayerische Klassiker wie Leberkäs oder Obazda.

Aber was wäre ein Oktoberfest ohne Dirndl und Lederhose? Fast alle Gäste hatten sich in Schale geworfen. „Es ist ein bisschen wie Fasching“, meinte Susann Schubert aus Klingenhain. Aber am Ende zählt der „Spaß, Spaß, Spaß!“ Gemeinsam mit Freunden war sie zum ersten Mal auf den Oschatzer Wiesn. Sven Milde und sein Kumpel Ronny Oehler aus Canitz haben bisher kein Oktoberfest in Oschatz verpasst und sind jedes Jahr aufs Neue von der Partystimmung begeistert.

Von Sophie Jähnigen