Ausgezeichnet: Maxi aus Luppa schafft es mit Englisch an die Spitze

Luppa/Dresden

Als Grundschülerin mochte sie Englisch nicht besonders, heute hat Maxi Stella Bohmann einen Einser-Durchschnitt in dem Fach und jetzt schaffte sie es beim Wettbewerb Fremdsprachen in Sachsen sogar auf den 2. Platz. Ein kleines Déjà-vu für ihre Familie, denn vor fünf Jahren hatte bereits ihre Schwester Celina erfolgreich am Sprachenwettbewerb teilgenommen – und landete ebenfalls auf dem Silberrang.

Schwester als Vorbild

„Gut mit der Sprache umgehen können – das liegt bei uns ein bisschen in der Familie“, findet Maxi, die in Oschatz die 9. Klasse des Thomas-Mann-Gymnasiums besucht. Und, natürlich sei sie von Celina beeinflusst worden. „Das ist meine große Schwester und ein Vorbild für mich“, sagt die 14-Jährige. Gemeinsam haben sie sich über das Ergebnis beim Wettbewerb gefreut.

Ehrgeizig und mit Spaß beim Lernen

Beide greifen bei Büchern und Filmen gerne zum Exemplar in der Originalsprache. „Durch das Lesen und die Filme hab ich eigentlich am meisten Englisch gelernt“, schätzt Maxi ein. Auch wenn sie gerne Serien schaut, die 14-Jährige sitzt bei weitem nicht stundenlang vor dem Fernseher.

Maxi daheim am Schreibtisch – mit ihren Lieblingsbüchern in Griffweite. Quelle: Jana Brechlin

Die Schülerin mit den langen braunen Haaren ist ehrgeizig, erledigt gründlich ihre Schulaufgaben und investiert Zeit ins Lernen. Dabei schätzt sie auch umfangreichere Aufgaben. „Wenn wir zum Beispiel für ein Projekt etwas erarbeiten müssen, hänge ich mich schon ziemlich rein“, gibt sie zu.

Andere Sprachen brauchen mehr Übung

Ein einzelnes Lieblingsfach hat die Luppaerin nicht. „Ich mag neben Englisch auch Musik, Geschichte, Biologie und Kunst. Das fällt mir leicht“, sagt sie mit entwaffnender Ehrlichkeit. Kopfzerbrechen bereiten ihr dagegen mitunter Französisch und Latein. „Da bin ich nicht so gut, aber ich arbeite daran.“

Familie unterstützt Interessen

Unterstützt wird die Schülerin von ihren Eltern. „Meine Familie kennt meine Interessen und weiß, dass ich mir zu Weihnachten oder zum Geburtstag oft viele Bücher wünsche. Das sind immer gute Geschenke für mich“, erzählt sie.

Lehrerin animiert zum Wettbewerb

Am Fremdsprachenwettbewerb Solo hat Maxi Bohmann auf Anregung ihrer Englischlehrerin teilgenommen. Der Ausscheid wird bundesweit an Schulen durchgeführt, um Begabungen von Kindern und Jugendlichen zu fördern. Nachdem ein Thema zur Vorbereitung genannt wird, galt es, einen Aufsatz zu schreiben. Außerdem musste ein Video mit einem Redebeitrag eingereicht werden. „Wir sollten uns vorstellen, Teil einer Umweltorganisation zu sein, die von der Queen eingeladen wird. Und über diesen Besuch musste dann ein Blogbeitrag verfasst werden“, erzählt die 14-Jährige. Sie habe dann im Vorfeld im Internet über die Organisation recherchiert. „Viel mehr kann man sich eigentlich nicht vorbereiten.“

Eigener Text gefragt

Immerhin hatten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen dann 90 Minuten Zeit, ihren Text zu verfassen, bei dem neben Vokabular auch auf Grammatik und Orthografie geachtet wurde. Nein, lange habe sie dabei nicht überlegen müssen. „Das Schreiben fiel mir nicht schwer, ich hatte hinterher schon das Gefühl, eine ganz gute Arbeit abgegeben zu haben – auch wenn es wahrscheinlich noch besser gegangen wäre“, schätzt Maxi ein.

Genaue Platzierung als Überraschung

Ihr Gefühl sollte die Neuntklässlerin nicht trügen: Sie wurde per E-Mail zur Preisverleihung in den Sächsischen Landtag eingeladen. Welchen Platz sie belegt hat, war allerdings bis zur Feierstunde im Plenarsaal noch geheim. „Das war eine tolle Erfahrung. Alle im Landtag waren sehr nett und meine Eltern konnten dabei sein“, blickt sie zurück. Mit Live-Musik, einer Festrede von Kultusminister Christian Piwarz, einem gemeinsamen Essen und Gesprächen mit anderen Teilnehmern sei die Zeit ganz schnell vergangen.

Ein Erinnerungsfoto nach der Preisverleihung im Landtag. Quelle: privat

Und der zweite Platz sei eine tolle Überraschung gewesen: „Ich hab mich sehr gefreut und meine Eltern waren auch froh, dass wir das zusammen erleben konnten.“ Am Ende des Tages konnte Maxi Bohmann neben einer Urkunde auch noch einen Geschenke-Beutel mit USB-Stick und einem Büchergutschein mit nach Hause nehmen.

Literatur am liebsten im Original

Vor allem letzteren kann die Schülerin gut brauchen. Neben Fantasy- und Action-Literatur begeistern sie Mangas. Und diese, im japanischen Stil gezeichneten Geschichten, gebe es meist ohnehin nur auf Englisch. Außerdem sei es bei Büchern oft wie mit Filmen. „Das Original klingt einfach besser“, findet Maxi. Online hält sie zudem Kontakt zu Gleichgesinnten in England und Belgien, mit denen sie sich in der Fremdsprache austauscht.

Beruflich vielleicht in Richtung Medizin

Sie schätzt es, mit anderen fließend Englisch sprechen zu können. Dabei hat die 14-Jährige durchaus auch andere Interessen. Ihr Schulpraktikum absolvierte sie in der Wermsdorfer Klinik für Drogenrehabilitation und bekam dabei einen Einblick in die medizinische und psychiatrische Arbeit. „Das interessiert mich sehr“, bestätigt sie. Deshalb könne sie sich ein Studium in dieser Richtung nach der Schule gut vorstellen. „Aber vielleicht mache ich nach dem Abitur auch erst einmal ein Auslandsjahr“, überlegt sie. Warum auch nicht? Verständigungsprobleme wird Maxi dabei sicher nicht haben.

Von Jana Brechlin