Zum vielleicht letzten Mal traf sich der Technische Ausschuss des Liebschützberger Gemeinderates in dieser Woche in Clanzschwitz. Die Kommune hatte das von ihr selten genutzte und ebenfalls kaum vermietete Dorfgemeinschaftshaus zum Verkauf ausgeschrieben.

Daraufhin gab es, wie Bürgermeister David Schmidt (parteilos) dem Gremium mitteilte, mehrere Bewerber und inzwischen auch einen Sieger. Daher spielte dieses Gebäude in den kommunalen Bauvorhaben, über deren Stand der Bürgermeister berichtete, keine Rolle.

Randbedingungen für die Wehr nicht zeitgemäß

Eine interessante Diskussion entspann sich jedoch zu einem ähnlichen Gebäude in Wellerswalde. Feuerwehr und Heimatverein nutzen dort ein sanierungsbedürftiges Haus, in dem außerdem eine Mieterin wohnt. Die nicht zeitgemäßen Zustände, unter denen die Kameradinnen und Kameraden der Wehr dort ihren Dienst tun, sind schon mehrfach Gegenstand von Ausschuss- und Ratssitzungen gewesen.

Zuletzt hatte sich der Technische Ausschuss im November 2019 vor Ort ein Bild von der Situation gemacht. Toilette und Dusche befinden sich in einem fensterlosen Raum zwischen einer Mietwohnung und dem Domizil des Heimatvereines. Wie Ausschussmitglied Mike Gerber (CDU) damals seinen Kollegen erläuterte, wolle man einen Raum im Erdgeschoss zum Sanitärtrakt umbauen – und dabei viel Eigenleistung einbringen. Nach diesen Vorstellungen sollten dort eine Dusche, Toilette und ein bis zwei Waschbecken Platz finden.

Keine Bauunterlagen vorhanden

Damals wurden die Kosten auf 10 000 Euro geschätzt, was Sebastian Dittert (CDU) für deutlich zu niedrig hielt – zumal, wenn man tatsächlich den Fußboden aufstemmen wolle und dort vielleicht Überraschungen vorfinde. Er hatte vor zwei Jahren auch daran erinnert, dass die Modernisierung der Sanitäranlagen der Wellerswalder Wehr schon Jahre zuvor in der mittelfristigen Finanzplanung der Gemeinde gestanden habe.

In der Sitzung am Dienstag teilte der Bürgermeister mit, dass es zu diesem Gebäude keine Unterlagen gäbe. Das Planungsbüro müsse also erst die Maße der vorhandenen Bausubstanz aufnehmen, bevor es einen Entwurf für die Umbauten erstellen könne. Dafür habe es aber in nächster Zeit keine Kapazitäten.

Sorge vor bösem Erwachen

Für Sebastian Dittert ist das ein Grund, das Vorhaben auf den Prüfstand zu stellen. „Wir könnten für vielleicht 30 000 Euro erfahren, dass der Umbau deutlich teurer wird, als wir uns vorgestellt haben oder sogar unmöglich ist“, fasste er die gegenwärtige Situation zusammen. Dennoch darf seiner Auffassung nach nicht alles einfach bleiben, wie es ist. Statt mit ungewissem Ausgang abzuwarten, wäre es vielleicht besser, über einen Neubau nachzudenken.

„Selbst nach dem Einbau neuer Sanitärräume würde die Wehr immer noch einen Altbau mit weiterem Sanierungsbedarf nutzen“, argumentierte er. Dabei sei er sich der Größenordnung der Kosten bewusst. Mit der Summe, die man vor fünf Jahren für den Neubau des Bornitzer Gerätehauses ausgegeben habe, könne man jetzt so eine Investition nicht mehr stemmen. Orientierung gäbe dann schon eher der Neubau des Sozialgebäudes in Cavertitz.

Chance zur Neuordnung des Areals

Bürgermeister David Schmidt bekannte, dass ein solches Projekt einen gewissen Charme habe, zumal man in diesem Rahmen das gesamte Gelände neu ordnen könne. Während bei der bisher favorisierten Lösung bestenfalls mit einer Förderung für die verbesserte Energiebilanz des Gebäudes zu rechnen sei, stünden bei einem Neubau vielleicht die Chancen auf eine Förderung besser. Für die beiden Mieter auf dem Grundstück müsse und könne man sicher eine akzeptable Lösung finden.

„Einen Neubau ins Auge zu fassen, wäre eine Grundsatzentscheidung, zu der sich der Gemeinderat äußern müsste“, betonte David Schmidt. Dieses Votum wiederum müsse sich in der mittelfristigen Finanzplanung niederschlagen. Solch ein Projekt umzusetzen dauere mit Sicherheit länger, als der bisher angestrebte Umbau. „Feuerwehr und Heimatverein sollten deshalb unbedingt dazu gehört werden“, betonte Sebastian Dittert. Was aber nach Ansicht des Bürgermeisters erst sinnvoll sei, wenn sich der Gemeinderat positioniert haben wird.

