Außiger Verein kümmert sich um heimische Vogelwelt – Brutplätze sind begehrt

Außig

Der Außiger Landschafts- und Denkmalschutzverein (ALDV) tritt insbesondere zum Jahreswechsel öffentlich und teils überregional wirksam in Erscheinung. Er ist Ausrichter des Skatturniers, das am 27. Dezember mehr als 100 Skatfreunde in das Dorfgemeinschaftshaus lockt. Der Verein richtet auch ein Dart-Turnier aus und organisiert das Weihnachtsbaumsägen.

Weit weniger bekannt ist – zumindest außerhalb des Ortes – dass sich der Verein auch um den Erhalt der Artenvielfalt der heimischen Vogelwelt kümmert. Mit rund 80 Nistkästen, die der Verein in den vergangenen rund zehn Jahren angebracht hat, verfügt der Ort mittlerweile über mehr Nistgelegenheiten als Einwohner.

Alter Trockenturm der Feuerwehr zweckentfremdet

Einer der markantesten Standorte für diese Unterkünfte ist der ehemalige Trockenturm der Feuerwehr. Mit dem Neubau des Gerätehauses in Schirmenitz, dass den Kameraden aus Klingenhain, Außig und Schirmenitz in ihrer seit 2016 gemeinsamen Wehr als Basis dient, wurde der Turm nicht mehr für diesen Zweck genutzt.

„Wir haben ihn mit Nisthilfen bestückt und verzeichnen dort seit 2015 jährlich Nachwuchs von Haussperlingen und Turmfalken“, berichtet der Vereinsvorsitzende Frank Becker. Vor 2015 sei im Dorf kein Turmfalkenpaar gesichtet worden. Mittlerweile gäbe es vier Brutpaare an verschiedenen Plätzen im Ort. „Am Trockenturm sind in diesem Jahr wieder sieben Eier gelegt worden. Vier kleine Falken sind bereits geschlüpft“, hat er beobachtet.

Brutplatz für Waldohreulen

Neben den Falken hätten die Waldohreulen Außig als Brutplatz für sich entdeckt. „Normalerweise bevorzugen sie verlassene Nester von Elstern, Tauben und Krähen und ziehen dort ihre Jungen groß“, erläutert Frank Becker. Seit 2019 würden Schleiereulen die ihnen in Außig angebotenen Nisthilfen annehmen. Im ersten Jahr seien gleich neun junge Eulen ausgeflogen.

Im vergangenen Jahr habe man sogar zwei Bruten der Eulen mit je vier Jungtieren dokumentieren können. „Sie sind uns auch in diesem Jahr treu geblieben. Bei der Nistkastenkontrolle fand ich neun Eier und vier bereits geschlüpfte Schleiereulen vor“, berichtet Frank Becker. Da sich Falken und Eulen bei der Wahl ihrer Brutplätze nach dem Nahrungsangebot richten würden, spräche alles für gute „Mäuse-Jahre“.

Mauersegler ziehen jedes Jahr Nachwuchs auf

Eine seltene Gelegenheit bietet sich den Vereinsmitgliedern bei der Beobachtung der Mauersegler. „Sie verbringen den größten Teil ihres Lebens in der Luft. Sie am Boden zu betrachten ist kaum möglich“, erklärt der Vereinsvorsitzende. Aber sie brüten in Außig, wurden erstmals 2017 hier nachgewiesen und ziehen seitdem hier jedes Jahr Nachwuchs groß.

Neben Falken, Eulen und Mauerseglern nutzen viele andere Arten die Nisthilfen: Hausrotschwanz, Baumläufer, Blau- und Kohlmeisen sowie Rauch- und Mehlschwalben. Auch für die kleine Haselmaus habe man das passenden Quartier im Angebot. Selbst Fledermäuse würden die angebrachten Sommerquartiere als Schlafmöglichkeiten nutzen.

Mensch und Vogel sind nicht immer im Einklang

„Viel hängt davon ab, was der Mensch in seiner Nachbarschaft zulässt“, betont Frank Becker mit Blick auf Anzahl und Vielfalt der Vogelarten in und um Außig. So sei er seinem Vater dankbar, dass er an seiner Bäckerei die Nester der Mehlschwalben dulde. Das sind ebenfalls von Frank Becker geschaffene Angebote, halbrunde Betonschalen – insgesamt zehn Sechsergruppen.

Der Trend sei jedoch ein anderer: „So mancher Hausbesitzer lässt sich einiges einfallen, um Vögel von seinem Besitz fern zu halten. Egal, ob er Flatterbänder an der Fassade seines Hauses befestigt, Einflugmöglichkeiten in Gebäude geschlossen hält oder gar die Nester von der Wand entfernt. Der ordnungsliebende Eigentümer bevorzugt eine saubere Hauswand“, beobachtet der Vereinsvorsitzende.

Schwalben haben es schwer

Die Schwalben hätten es durch die zunehmende Flächenversiegelung und moderne Tierhaltung schwer. Dadurch würden ihre Nahrungsquellen und Nistmöglichkeiten schwinden. „Ich finde es nicht gut, dass im ländlichen Raum mehr und mehr Feldwege, Plätze und Höfe gepflastert oder asphaltiert werden. So finden die Tiere kein passendes Baumaterial für ihre Nester“, betont Frank Becker. Mancher denke bei Schwalben zuerst an Verunreinigungen. Das Problem halte sich aber in Grenzen, wenn man selber Nisthilfen anbringe und dazu einen Ort auswähle, an dem der Kot nicht oder nur wenig störe.

Von Axel Kaminski