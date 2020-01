Außiger müssen noch auf ihre „Badewanne“ warten

Außig

Die Arbeiten für den Flutschutz bei Außig sollen frühestens Mitte 2021 beginnen. Das hat die Landestalsperrenverwaltung (LTV) auf OAZ-Anfrage mitgeteilt.

Planfeststellungsbeschluss wird erwartet

Als vor einem Jahr in Strehla die Erörterung zu den Plänen des Polders stattfand, war darüber informiert worden, dass ein Baubeginn 2020 oder 2021 angestrebt werde. Mittlerweile ist das Anhörungsverfahren im laufenden Planfeststellungsverfahren abgeschlossen, so Patricia Zedel von der LTV. Der Planfeststellungsbeschluss werde im ersten Quartal dieses Jahres erwartet. „Danach beginnen die Ausführungsplanung und die Ausschreibungen“, kündigte sie an.

An welcher Stelle mit den Bauarbeiten begonnen wird, sei derzeit noch offen. Erste Maßnahmen sollen vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen sein. Ziel ist, dass dabei geschützte Tiere wie Rotbauchunke oder Eidechse ein neues Zuhause finden können.

Auffangbecken für elf Millionen Kubikmeter Wasser

Der geplante Polder soll Außig und Schirmenitz vor neuerlichen Überschwemmungen schützen, wenn die Elbe Hochwasser führt und es dann zu einem Rückstau der Dahle kommt. Dafür sollen Erdmassen bewegt und zwischen der Elbe sowie den Orten Seydewitz, Außig, Schirmenitz und Paußnitz so angelegt werden, dass dort im Hochwasserfall bis zu elf Millionen Kubikmeter Wasser gezielt eingeleitet werden können. Das scherzhaft auch als „Außiger Badewanne“ bezeichnete Bauwerk soll so die Überflutung vor den Orten abfangen.

Von Jana Brechlin