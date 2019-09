Nackte Tatsachen: DDR-Aktbilder von Gerhard Weber im Museum Torgau

Torgau

Aktfotografie in der DDR hatte es nicht leicht. Sie stand in keinem Parteiprogramm und sie war kein Massenprodukt. Nur selten wurde ein Bild gedruckt – wenn ja, waren die Zeitschriften sofort vergriffen. Doch der Grimmaer Fotograf Gerhard Weber beschäftigt sich schon seit 50 Jahren mit dem Thema. Neben seinen international anerkannten Sozialporträts über die DDR waren die Aktbilder immer eine „schöne Nebensache“ seines künstlerischen Schaffens. Jetzt sind seine Schwarz-Weiß-Bilder bis zum 10. November im Stadt & Kulturgeschichtlichen Museum in Torgau zu betrachten.

Am Samstag, 5. Oktober zur Museumsnacht „Emotionen und Licht“ wird er um 19 Uhr auch selbst durch seine Ausstellung führen und anschließend ein Modell öffentlich ins richtige Licht rücken. Interessierte können zuschauen und Fragen stellen. Zur Finissage am Sonntag den 10. November um 15 Uhr hält Gerhard Weber in seiner Ausstellung einen Bildervortrag zum Thema:„30 Jahre friedliche Revolution - Wendebilder“.

Zur Galerie Seit 50 Jahren beschäftigt sich der Fotokünstler Gerhard Weber mit der Akt-Fotografie. Nun stellt er seine Bilder in Torgau aus.

Stadt- und Kulturgeschichtliches Museum Torgau, Wintergrüne 5, Dienstag bis Sonntag, 10 bis 18 Uhr

