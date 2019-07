Liebschützberg

Als am Sonntag, gegen 19.30 Uhr, ein Kind mit seinem Fahrrad aus einem Grundstück in der Strehlaer Straße in Liebschützberg fuhr, erfasste der Fahrer (30) eines Hyundai das zehnjährige Mädchen. Es wurde über das Fahrzeug geschleudert und blieb auf der Straße liegen.

Hubschrauber im Einsatz

Eine Zeugin verständigte den Rettungsdienst. Mit schweren Verletzungen wurde das Kind mit einem Hubschrauber in eine Leipziger Klinik geflogen. Neben den Mitarbeitern des Rettungsdienstes und Polizeibeamten war auch ein Gutachter der Dekra am Unfallort und die Staatsanwaltschaft wurde in Kenntnis gesetzt.

1,14 Promille

Bei der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte fest, dass der Autofahrer, der einen Schock erlitt, unter dem Einfluss von Alkohol stand. Der Vortest ergab einen Wert von 1,14 Promille. Die Blutentnahme wurde durchgeführt, sein Führerschein sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Der 30-Jährige hat sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung zu verantworten.

Von lvz