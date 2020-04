Liebschütz

Während der Fahrt ist am Mittwoch gegen 18 Uhr in der Clanzschwitzer Straße in Liebschütz bei Oschatz ein Auto in Flammen geraten. Der Besitzer konnte sich rechtzeitig retten und blieb unverletzt. Feuerwehrleute aus der Gemeinde Liebschützberg konnten die Flammen löschen. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt als Ursache für den Brand. Die Rauchwolke, die von dem brennenden Auto aufstieg, war selbst in Oschatz noch zu sehen.

Von Frank Hörügel