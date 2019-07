Wermsdorf

Bei einem Verkehrsunfall nahe dem Wermsdorfer Ortsteil Mahlis wurde am Mittwoch eine Frau schwer verletzt. Gegen 14.20 Uhr war ein 59 Jahre alter Hyundai-Fahrer auf der S 38 von Lampersdorf nach Wermsdorf unterwegs. Aus noch nicht geklärter Ursache sei der Pkw dann ins Schleudern geraten und nach links von der Fahrbahn abgekommen, berichtete die Polizei. Der Pkw streifte einen Betonmast, überschlug sich und blieb auf einem Feld liegen. Die 56-jährige Beifahrerin wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen; der Mann wurde in einer Klinik ambulant behandelt. Am Auto entstand Totalschaden – etwa 10 000 Euro.

Von lvz