Automatenschwund: Wo Sie in Oschatz noch Bargeld bekommen

Oschatz

Wird in Oschatz das Bargeld knapp? Fast jeder von uns hat eine Kreditkarte, EC-Karte oder Geldkarte in seinem Portemonnaie. Doch wenn man mit seiner Plastikkarte kein Bargeld abheben kann, ist man aufgeschmissen oder muss die hohen Gebühren einer Fremdbank zahlen. In Oschatz könnte dies bald der Fall sein. Seit Ende August ist der Geldautomat der Deutschen Bank in der Hospitalstraße verschwunden. Damit hat sich die Deutsche Bank, deren Filiale sich bis 1999 am Neumarkt befunden hat, endgültig aus der Stadt zurückgezogen.

Kein Problem lässt die Deutsche Bank verlauten. Immerhin sollten Kunden der Deutschen Bank, die zur sogenannten Cashgroup gehört, auch die Automaten der Commerzbank nutzen können. Doch auch dort wird gerade mit heißer Nadel gestrickt. Der Commerzbank-Konzern hat in der vergangenen Woche angekündigt, sein Filialnetz radikal umzubauen. Was aus der Oschatzer Filiale an der Promenade wird, weiß im Bankunternehmen heute wahrscheinlich selbst noch niemand. Doch wenn auch die Commerzbank in Oschatz die Segel streicht, wird es eng. Die OAZ hat sich deshalb in Oschatz umgeschaut, wo man sich derzeit noch mit Bargeld versorgen kann.

Ganz gute Karten haben natürlich die Kunden der Banken, die auch historisch stark in der Region verwurzelt sind. Da ist zum einen die Sparkasse mit ihren zwei Filialen in der Sporer- und der Blombergstraße, in denen Bargeldautomaten bereit stehen. Doch auch die Sparkasse hat bereits einen Automaten in Oschatz abgebaut, nachdem Räuber vor zwei Jahren den Geldautomaten in der Nossener Straße sprengten. Zum anderen die Volksbank mit jeweils einem Bargeldautomaten in der Filiale in der Lutherstraße im Marktkauf in der Vennisseuxer Straße.

Dann gibt es noch die Post-Filiale am Altmarkt. Hier können Postbank-Kunden allerdings nur Geld am Schalter abholen und auch der Postbank-Automat im Obi wurde abgeschafft. Postbank-Kunden sind daher auf den Automaten der Commerzbank angewiesen.

Damit gibt es aktuell nur noch fünf Bargeldautomaten in Oschatz. Dass es in Kleinstädten immer weniger von ihnen gibt, ist kein neues Phänomen. Bereits im letzten Jahr kam eine Studie der Unternehmensberatung Barkow Consulting auf Basis von Daten des Bundesverbands der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken ( BVR) zu dem Ergebnis, dass bereits im dritten Jahr in Folge die Zahl der Geldautomaten in Deutschland zurückgegangen ist. Das ist insbesondere ein Problem für Menschen außerhalb der Großstädte und Ballungsräume.

Supermärkte und Händler haben diese Lücke bereits erkannt und setzen seit einigen Jahren vermehrt auf das sogenannte Cashback-System. Das Prinzip ist einfach: Kunden sagen beim Bezahlen an der Kasse, wie viel Geld sie abheben möchten und bekommen es vom Kassierer ausgehändigt. Voraussetzung ist eine Girokarte und in den meisten Fällen ein Einkaufswert von mindestens zehn oder 20 Euro.

In Oschatz kann man so Bargeld bei Edeka, Diska, Lidl, Marktkauf, Netto, Norma und Penny bekommen. Der Maximalbetrag, den die Supermärkte auszahlen, liegt in der Regel bei 200 Euro. Die Bargeldautomaten – sie scheinen ihre beste Zeit hinter sich zu haben.

.

Von Bastian Schröder