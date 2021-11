Autounfall: Wurzener trifft seine Lebensretter in Wermsdorf

Wermsdorf/Wurzen

Ronny Kunze hatte bereits Feierabend. Kurz bevor der Dachdeckermeister am 5. August in der Wermsdorfer Ortsmitte ankam, war für Ralf Feja genau dort die Fahrt zu Ende. Der 59-Jährige hatte am Steuer seines Autos einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten und vor der Alten Poststation die Absperrung durchbrochen. Kunze kam an jenem Sommerabend als Erster an den Unfallort und begann sofort mit der Reanimation.

Das Auto von Ralf Feja durchbrach die Absperrung vor der Alten Poststation in Wermsdorf. Quelle: Sören Müller

Zweiter Geburtstag im August

Kurz darauf erhielt er Unterstützung von den Kameraden Ronny Gumz und Manuel Köhler. Bis zum Eintreffen des Notarztes, etwa 25 Minuten später, sorgten die Ersthelfer für Herzdruckmassage und ständige Pulsüberwachung und retteten damit das Leben von Ralf Feja. Heute blickt der 59-Jährige mit großer Dankbarkeit auf diesen Abend zurück: „Die Menschen hier haben mir mein Leben geschenkt, am 5. August kann ich in Zukunft meinen zweiten Geburtstag feiern.“ Jetzt traf der Wurzener seine Retter und bedankte sich bei der Wermsdorfer Feuerwehr für die schnelle Hilfe.

Spürbare Lebensfreude

Feja lacht viel, die Lebensfreude ist ihm anzusehen. Strahlend wandert sein Blick von einem zum anderen: Katja Hannß, als Wermsdorfer Hauptamtsleiterin zuständig für die Feuerwehren in der Gemeinde, hat das Zusammentreffen zwischen dem Wurzener und den Helfern organisiert. Rührung ist zu spüren und vor allem Erleichterung. Kein Wunder, schließlich hat ein tragischer Unfall die Menschen zusammengeführt. Dass sie gut drei Monate später alle zusammensitzen würden, daran hat damals niemand gedacht.

Viele Schutzengel vor Ort

„Wenn mir der Unfall außerhalb des Ortes oder irgendwo im Wald passiert wäre, hätte ich keine Chance gehabt“, ist Ralf Feja überzeugt. Der Wurzener war an jenem Sommerabend auf dem Heimweg von einem Arzttermin als er hinterm Steuer zusammenbrach. „Ich habe keine Erinnerung mehr an diesen Tag. Aber ich hatte großes Glück und viele Schutzengel“, sagt er.

Die Helfer in Wermsdorf waren schnell zur Stelle. Quelle: Sören Müller

Schutzengel, Glück, Zufall – man kann es nennen, wie man will. Aber klar ist und das haben auch die Ärzte im Herzzentrum, wo Ralf Feja anschließend ein Herzschrittmacher eingesetzt wurde, bestätigt: Ohne die gute Erste Hilfe am Unfallort, wären seine Chancen drastisch gesunken. „Für mich war das eine wahnsinnig glückliche Fügung, dass gleich Feuerwehrleute zur Stelle waren, die wussten, was zu tun ist und nicht lange überlegt haben“, sagt Ralf Feja. Für die Kameraden mag das selbstverständlich gewesen sein, für ihn sei es ein großes Glück, überlebt zu haben.

Als die Zeit stehenblieb

„Ich war gerade auf dem Weg in die Firma als ich das Auto gesehen hab. Das hing auf einem Blumenkasten, der Motor lief noch und die Reifen drehten weiter“, erinnert sich Ronny Kunze. Während sein Lehrling einen Notruf absetzte, holte Ronny Kunze, der seit Jahren in der Feuerwehr ist, mit geübtem Griff den Fahrer aus dem Auto und begann mit der Reanimation. Manuel Köhler machte sich nach der Alarmierung auf den Weg zum Gerätehaus, kam dabei am Unfallort vorbei und griff ebenfalls direkt mit ein. „Dann ist die Zeit irgendwie stehengeblieben“, sagt er im Rückblick und auch Ronny Kunze findet: „Das waren die längsten 25 Minuten meines Lebens.“

Szenen vom Unfallort am 5. August. Quelle: Sören Müller

Wie automatisiert habe man die tausendmal trainierten Techniken angewendet, so die Ersthelfer. „Unsere Ausbildung verschafft uns echte Handlungssicherheit, davon kann man jederzeit profitieren“, unterstreicht Manuel Köhler. Nicht nur im Einsatz, auch privat könne man schnell in die Lage kommen, als Helfer gebraucht zu werden. „Man muss keine Uniform anhaben, um zu helfen“, findet auch Wermsdorfs Wehrleiter Michael Jenetzky. Und sein Stellvertreter Peter Rudolph betont, das Beispiel zeige, dass die Wehren jeden Helfer brauchen können. „So etwas kann immer passieren, und dann ist man froh, wenn jemand da ist, der helfen kann.“

Selten Kenntnisse über Verletzte

Werden die Feuerwehrleute zum Einsatz gerufen, gibt es kein Zögern. Egal ob es dabei um einen Brand oder einen Unfall geht, was anschließend aus den Verletzten wird, erfahren die Kameraden dabei aber nur selten. „Das beschäftigt einen natürlich noch länger“, bestätigt Ronny Kunze.

Sichtbare Erfolgsgeschichte

„Wir erleben kaum, wie es mit den Menschen weitergeht. Sie heute zu treffen, freut uns deshalb besonders, das ist eine echte Erfolgsgeschichte“, bringt es Manuel Köhler auf den Punkt. Man habe sich oft gefragt, was aus dem Mann nach dem Unfall geworden ist, gesteht Hauptamtsleiterin Katja Hannß. „Als mich seine Frau dann anrief und erzählte, dass es ihm schon wieder ganz gut geht, war das eine Erlösung“, fügt sie hinzu.

Heike und Ralf Feja sind glücklich, dass der Unfall ein so gutes Ende nahm. Quelle: Jana Brechlin

Polizei überbringt Schock-Nachricht

Ehefrau Heike Feja wird den Abend des 5. Augusts auch so schnell nicht vergessen. „Ich hab zuhause auf meinen Mann gewartet. Als es an der Tür klingelte, dachte ich noch, er hat seinen Schlüssel vergessen. Stattdessen stand die Polizei vor der Tür und berichtete mir von dem Unfall“, beschreibt sie.

Drei Tage im Koma gelegen

Drei Tage lag ihr Mann im Koma. Jetzt, nach der wichtigen Operation und der Reha, achtet sie darauf, dass sich Ralf Feja nicht zu viel zumutet. „Die Luft wird noch schnell knapp und dann bin ich erschöpft“, räumt der Wurzener ein. Noch ist er krank geschrieben und es ist unklar, ob und wann der Intensivpfleger in seinen Beruf zurückkehren kann. „Das dauert eben noch.“

Das Ehepaar Feja bedankt sich bei den Helfern der Feuerwehr. Quelle: Jana Brechlin

Nach seinem zweiten Geburtstag gelten eben andere Prioritäten. „Ich lebe noch und kann die Zeit mit meiner Frau, den Kindern und Enkeln genießen. Das ist ein Wunder“, sagt er. Und weil Feja das Ehrenamt kennt – er hat sich viele Jahre für den Volleyballsport im Landkreis Leipzig eingesetzt – war es ihm wichtig, sich bei den Freiwilligen in Wermsdorf persönlich zu bedanken. Das Wurzener Ehepaar spendierte einen Gutschein vom Bisongehege Wermsdorf für die Stärkung bei der nächsten gemeinsamen Feier. „Das war uns ein Herzensbedürfnis“, versichern Ralf und Heike Feja.

Vor Ort kommt das natürlich gut an, nötig ist es aber nicht, versichert Wehrleiter Michael Jenetzky. „Das Schönste ist, dieses Treffen jetzt zu erleben.“

Von Jana Brechlin