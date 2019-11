Oschatz

Eine Autowerkstatt hat in der Nacht zu Mittwoch in der Nordstraße in Oschatz gebrannt, informierte die Polizei. Eine Frau habe dem Führungs- und Lagezentrum der Polizeidirektion Leipzig gegen 0.40 Uhr mitgeteilt, dass auf einem Grundstück Fahrzeuge brennen würden. Die Polizei sowie Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Oschatz, Wermsdorf und Schmorkau waren schnell am Brandort. Es handelte sich dabei um eine Autowerkstatt in einem Gewerbegebiet, die frei zugänglich ist.

Rund 13 000 Euro Schaden

Gebrannt haben eine Renault Kangoo, ein Renault Twingo sowie ein VW T 5. Das Feuer konnte schnell gelöscht und somit ein Übergreifen der Flammen auf andere abgestellte Fahrzeuge verhindert werden. Warum es gebrannt hat, ist noch unklar, ein Brandursachenermittler soll das untersuchen. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 13 000 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Oschatz, Theodor-Körner-Straße 2, Telefon 03435/650100 zu melden.

Von lvz