Axel Heinzes Hofladen erneut ausgezeichnet

Thalheim

Zum dritten Mal ausgezeichnet: Gold-Gewinner in der Kategorie „Bester Bio-Hofladen Deutschlands“ der Zeitschrift „Schrot&Korn“ ist der Herbst-Hof geworden – nach Bronze 2017 und Silber 2018. Als Axel Heinze den Hof übernahm und auf Bioanbau umstellte, wurde er zum Teil verspottet. Heute respektieren die meisten Nachbarn seine Arbeit. Manche konventionelle Kollegen rufen ihn mittlerweile auch an. „Die wollen wissen, wie ich das mit der Biolandwirtschaft seit 21 Jahren hinbekomme“, so der studierte Landwirt. Auch als er 2015 seinen großen Hofladen eröffnete, hatten ihm viele zuvor davon abgeraten.

Für Bio im ostdeutschen Niemandsland sahen sie keine Chance. Die Familie beriet sich und tat es trotzdem: „Wenn alle sagen, es geht nicht - genau dann muss man es machen“, unterstreicht Heinze. Und der Laden läuft gut. Besonders zu Corona-Zeiten: „Wie bei einem großen Dampfer, der übers Meer fährt und ich stehe unten im Kesselraum und schaufle eine Schippe Kohle nach der anderen ins Feuer“, berichtet er. „Die Nachfrage war gigantisch, da kamen wir an unsere Schaffensgrenze.“

Die Ladeneinrichtung ist nicht zufällig gewählt, sondern Ergebnis vieler Reisen: Das Vorbild für die Holzdecke hängt in einem Bergdorf in Südfrankreich, das Hoftor steht irgendwo in England. Die Regale sind nach eigenen Ideen maßgefertigt. Auf einem Bildschirm läuft eine Fotodokumentation des Landwirtschaftskreislaufes. „Die Kunden wollen uns Landwirte doch erzählen hören, von der Arbeit auf dem Feld und im Stall“, berichtet er.

Besonderheit ist auch die Schlachtung. Sechs Mal im Jahr bringt Heinze eines seiner Hereford-Rinder persönlich zum Schlachter und legt mit Hand an, wenn das Tier zerlegt wird. Bei der Qualität der Ware macht er keine Kompromisse. Trotz hoher Preise sei die Nachfrage sehr stark. „Wenn einer 24 Rinderrouladen haben möchte, bekommt er die auch.“

Hintergrund Neben den vier Gold-Gewinnern mit dem besten Gesamt-Durchschnitt über alle Kriterien erhielten 106 weitere Bio-Läden Urkunden in Gold, Silber oder Bronze in sieben Einzel-Kriterien. Diese sind zum einen die Qualität der Ware im Bereich Frische. Hier wurden Obst und Gemüse sowie Brot, Fleisch und Molkerei­produkte einzeln bewertet. Darüber hinaus zählen die Sortiments-Vielfalt, fachkundige Beratung, das Preis-Leistungs-Verhältnis und der Gesamteindruck dazu. Dieses Jahr gab es die Zusatzkategorie „Innovative Produkte“. Diese wechselt jährlich. Besondere Stärke der Leserwahl ist, dass die Teilnehmer „ihrem Bio-Laden“ anonym Lob oder Kritik zukommen lassen können. Alle teilnehmenden Geschäfte können so die Anregungen nutzen, ihr Profil zu schärfen und Schwachstellen zu beheben. Gelobt wurden beispiels­weise „die freundliche und fachkundige Beratung“ sowie „die regionalen Produkte“ und die „familiäre Atmosphäre“. Ebenso der Einsatz „gegen Lebensmittelverschwendung“ und die „Erfüllung von Wünschen“. Verbesserungsvorschläge wie ein „Sortiment an biologischer Kleidung“ sowie „größere Auswahl im Drogeriebereich“ oder „weniger Fertigprodukte in der Kühltheke“ kann der Laden als Anregung aufnehmen. Die Läden können zudem eigene Fragen einreichen. Quelle: Schrot&Korn

Von red/cku