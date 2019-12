B-Planentwurf für Merkwitzer Straße in Oschatz ist fertig

Oschatz

Im April dieses Jahres hatte der Oschatzer Stadtrat eine Veränderungssperre über einen Teil der Bebauung der Merkwitzer Straße gelegt. In der vergangenen Stadtratssitzung am Mittwochabend hat der Stadtrat in einem weiteren Schritt den Entwurf für den Bebauungsplan „Merkwitzer Straße“ gebilligt und die öffentliche Auslegung des umfangreichen Dokuments beschlossen.

Konkret geht es um die Grundstücke 82 bis 124 der Merkwitzer Straße, die auf der östlichen Straßenseite liegen. 52 Wohneinheiten sind von diesem Bebauungsplan betroffen. Wie bereits auf der Stadtratssitzung im April begründete Bauamtsleiter Michael Voigt noch einmal, warum es der Stadt wichtig ist, einen Bebauungsplan für dieses Gebiet zu erarbeiten. „Es ist die Überplanung eines gewachsenen Stadtteils. Es gibt hier eine ortstypische Siedlungsstruktur, die wir in einem gewissen Rahmen erhalten wollen“, sagt Michael Vogt. Der jetzt vorgelegte Entwurf wurde in erster Linie aus dem gültige Flächennutzungsplan entwickelt.

Die Stadt will damit baulichem Wildwuchs in der Merkwitzer Straße entgegentreten. In dem Bebauungsplan sind jetzt die bebaubaren Flächen eingezeichnet sowie Flächen, die nicht bebaut werden dürfen. Allerdings gilt für bereits bestehende Nebengebäude wie Schuppen und Garagen ein Bestandsschutz.

Innerhalb der bebaubaren Fläche sind Vorgaben einzuhalten, um die bestehende Einheitlichkeit des Gesamtbildes weiter zu gewährleisten. Innerhalb des Baufeldes ist es dem Grundstückseigentümer möglich, neu zu bauen beziehungsweise bestehende Bausubstanz zu erweitern. Zwingend vorgegeben ist eine zweigeschossige Bebauung mit Erdgeschoss und ausgebautem Dachgeschoss. Sowie einer Dachneigung von 45 bis 49 Grad.

Eine Ausnahme bilden die Objekte Merkwitzer Straße 84 bis 92. Dort ist es möglich auf dem gesamten Grundstück Nebengebäude zu errichten, während bei den verbleibenden Grundstücken keine Bebauung möglich ist.

Michael Voigt informierte die Stadträte auch, dass sich bereits Eigentümer im Bauamt gemeldet haben. „Diese werden sich zu gegebener Zeit, wenn der Plan öffentlich ausliegt, zu ihren Interessen äußern“, kündigte Voigt an.

Was es definitiv nicht geben wird, ist eine Stichstraße von der Krone aus hinter die Gebäude der Merkwitzer Straße. „Es wird auch nicht möglich sein, auf den Grundstücken in zweiter Reihe Wohngebäude zu errichten“, sagt Michael Voigt. Dafür reiche der Platz auf den schmalen Grundstücken nicht aus.

Wann auf dem Areal mit einem gültigen Bebauungsplan zu rechnen ist, das ist noch offen. Oberbürgermeister Andreas Kretschmar erläuterte den Stadträten, dass dies in ersten Linie von den eingehenden Stellungnahmen abhänge. Auch Behörden müssten noch ihre Meinung kundtun. Ähnliche Verfahren in Oschatz und den Ortsteilen hätten zwischen einem und fünf Jahren gedauert. In diesem Fall gehe man allerdings von einer kürzeren Verfahrensdauer aus.

Von Hagen Rösner