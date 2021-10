B6 in Calbitz bald wieder frei

Calbitz

Die Arbeiten an der B6 in Calbitz sind bald geschafft – und damit ist auch ein Ende der Umleitungen wegen der Vollsperrung zwischen Markt und Ampel in Sicht.

Restarbeiten bis Freitag

Noch bis einschließlich Dienstag wird die Oberfläche in der Ernst-Thälmann-Straße wieder hergestellt, bis zum Freitag sollen auch alle anderen Arbeiten erledigt sein. Dann ist die Abnahme der Baumaßnahme geplant, anschließend wird die Strecke wieder für den Verkehr freigegeben.

Seit Ende Mai Baustelle im Ort

Die Arbeiten auf der Ortsdurchfahrt laufen bereits seit Ende Mai und waren notwendig geworden, weil in diesem Abschnitt rund 500 Meter Trinkwasserhauptleitung sowie 30 Hausanschlüsse mit einer Leitungslänge von 650 Metern erneuert werden mussten. Die Arbeiten erfolgten zum großen Teil in offener Bauweise, weshalb eine Vollsperrung notwendig wurde.

Versorgung jetzt deutlich verbessert

Die Döbeln-Oschatzer Wasserwirtschaft GmbH, in der der Wasserverband Döbeln-Oschatz und Veolia zusammenarbeiten, investierte rund 320 000 Euro in dieses Vorhaben. Man danke allen für das Verständnis während der Einschränkungen in den vergangenen Monaten, heißt es vom Versorger. Die Maßnahme verbessere nun maßgeblich die Trinkwasserversorgung in Calbitz, da die frühere Leitung bereits sehr alt war und anfällig für Rohrbrüche gewesen sei.

Von Jana Brechlin