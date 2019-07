Liebschützberg

Der strenge Logiker würde sagen: „Es kann einen kausalen Zusammenhang geben, muss es aber nicht.“ Circa ein Jahr, nachdem im Herbst 2017 in seiner Gemeinde der Strom ausgefallen war, stellte Bürgermeister David Schmidt (parteilos) fest, dass die Geburtenzahlen in Liebschützberg anstiegen. Eine Ursache kann durchaus sein, dass junge Paare bei ausbleibenden Licht enger zusammenrücken. Aber es kann auch Zufall sein, dass sich 2018 in Liebschützberg die Neugeborenen häuften.

Ein Zuzug junger Familien oder die Kooperation, die Liebschützberg mit dem Kinderheim in Borna unterhält, in dem auch junge Mütter mit ihren Kindern leben, trugen vermutlich ebenso bei. Mag es also keine alleinige Ursache für das Bevölkerungswachstum geben, dessen Wirkung bleibt dieselbe: In der Gemeinde werden die Krippenplätze rar.

Container als Lösung auf Zeit

Um dieses Problem zu lösen – schließlich gibt es einen gesetzlichen Anspruch auf einen Kita-Platz – setzt die Gemeinde auf ein Provisorium. Eine Containeranlage soll in Schönnewitz aufgestellt werden, um vorübergehend Platz für 15 Krippenkinder zu schaffen.

Um die entsprechenden Aufträge auslösen zu können, tagte der neue Liebschützberger Gemeinderat jüngst noch einmal mitten in der Urlaubszeit. Mit zehn anwesenden Räten war er zu dieser Sondersitzung beschlussfähig. Gleich drei Entscheidungen waren zu fällen, damit Zwischenlösung in der Lonnewitzer Straße 6 noch in diesem Jahr geschaffen werden kann.

Containeranlage mit Erziehern abgestimmt

„Die erste ist die kostengünstigste“, kündigte David Schmidt an. Tiefbauarbeiten mussten vergeben werden. Für die Containerstelle muss ein Fundament mit Grundleitungen gelegt werden. Den Auftrag erhielt die Firma Höptner Straßen- und Tiefbau aus Terpitz für rund 21.200 Euro. Gemeinderat Aron Höptner ( CDU) nahm nicht an der Abstimmung teil, die ansonsten ohne Gegenstimme ausging. „Den größten Batzen“ ( Schmidt) konnte er wieder mitbeschließen.

„Es ist schon spannend zu sehen, wie groß die Preisunterschiede sind“, bemerkte David Schmidt mit Blick auf die eingegangenen Angebote. Beim angesprochenen „Batzen“ handelte sich um die eigentliche Containeranlage: „Sie ist an die Wünsche der Erzieher angepasst und jetzt gedämmt.“

Zuvor sei noch von einer kostengünstigeren Dämmklasse ausgegangen worden, erklärte er, „was aber problematisch wird, weil Kleinkinder mehr krabbeln und es eine andere Temperatur oder Dämmung braucht als bei einem Hort oder einer Schule.“ Auch seien Räume offener gestaltet wurden, um etwa das Wickeln und aufs Töpfchen gehen an einer Stelle zu ermöglichen.

Geburtenanstieg nicht von Dauer

Die Kommune wolle die Container zunächst für 24 Monate mieten. Sie habe die Option, so Schmidt, danach zu verlängern. Bis zu fünf Jahre könne die Anlage betrieben werden. Das wird die Gemeindekasse inklusive Lieferung, dem Aufstellen und der Miete für zwei Jahre zunächst rund 239.800 Euro kosten. Den Auftrag erhielt die Firma ELA Container aus Frankenberg einstimmig.

Der dritte und letzte Beschluss wurde dann für Heizungsanlage und Trinkwasseranschluss getroffen. Den Auftrag für rund 25.560 Euro erhielt die Oschatzer Firma Lohschmidt Solar & Energie. Darin inbegriffen ist ein sogenanntes „Hotmobil“, ein Art mobiles Gasheizwerk.„Wir haben berechnet, wenn wir das zwei bis drei Jahre haben, kommen wir dort besser, als wenn wir mit Strom heizen“, erklärte Schmidt. Strom sei nur im ersten Jahr günstiger.

Daneben bekräftigte er noch einmal, dass ein kompletter Neubau die Gemeinde teurer gekommen wäre. Es sei nicht davon auszugehen, dass die höheren Geburtenzahlen die nächsten 30 Jahre anhielten. So lange müsste Liebschützberg dann aber zahlen. Mit einem Geburtenboom aufgrund weiterer Stromausfälle rechnet demnach in Liebschützberg vorerst niemand.

Von Manuel Niemann