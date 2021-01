Babynamen 2020 in Oschatz: Nur Ben ist auch sachsenweit der Renner

Oschatz

Genau 99 Oschatzer frischgebackene Eltern hatten im vergangenen Jahr die Qual der Wahl: Wie soll unser Neugeborenes heißen? Die Antworten auf diese Frage fielen sehr vielfältig aus. „Die 99 Kinder, die 2020 in Oschatz geboren wurden, haben sehr unterschiedliche Vornamen“, teilt Anja Seidel, Pressesprecherin der Stadtverwaltung, auf Anfrage mit.

Felix, Mattheo, Ben und Ida sind am beliebtesten

Lediglich folgende Vornamen kommen mehrfach vor: So nannten jeweils drei Eltern ihre Jungs Felix, Mattheo und Ben. Zwei Eltern nannten ihre Mädchen Ida.

Namen mit Bedeutung

Interessant ist in diesem Zusammenhang die Bedeutung der mehrfach vergebenen Vornamen. Felix ist „der Glückliche“, Mattheo das „Geschenk Gottes“ und Ben der „Sohn des Glücklichen“. Der Mädchen-Vorname Ida ist die Kurzform von Iduberga, der Schutzpatronin der Schwangeren.

Die Namenswahl der Oschatzer Eltern ordnet sich nur in einem Fall in die sachsenweite Rangliste ein. Unter den Top 3 bei weiblichen und männlichen Vornamen findet sich lediglich Ben wieder. Ben steht bei männlichen Vornamen in Sachsen an der Spitze, gefolgt von Karl und Emil. Bei den weiblichen Vornamen steht Hannah sachsenweit auf dem ersten Platz, gefolgt von Mia und Emma.

Häufig auch Arthur, Gustav, Kurt, Gerda, Helene und Nathalie

Nach einer Untersuchung des Vornamen-Experten Knud Bielefeld aus Ahrensburg in Schleswig-Holstein kamen in Sachsen im Vergleich zu anderen Bundesländern besonders häufig auch die Namen Arthur, Gustav, Kurt, Gerda, Helene und Nathalie vor.

Babygalerien ausgewertet

Der Experte Bielefeld hat die Babygalerien von Geburtskliniken sowie die Amtsblätter von 465 Orten für seine Untersuchung ausgewertet. Damit konnte er den Namen jedes vierten in Deutschland geborenen Babys auswerten. Im Jahr 2019 wurden deutschlandweit rund 781 000 Babys geboren, die Zahlen für 2020 stehen noch aus.

Von Frank Hörügel