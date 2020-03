Backhaus Wentzlaff liefert stabil und ohne Engpässe

Sornzig

Im Sornziger Backhaus von Peter Wentzlaff geht die Produktion von frischen Backwaren seinen gewohnten Lauf. Zum anderen wird in einem Teil auf dem Firmengelände weiter emsig gebaut. „Rund vier Millionen kostet der Umbau“, so Wentzlaff. Nicht freiwillig, steckt der Bäckermeister so viel Geld in seinen Firmensitz. Witterungskapriolen und ihre Folgen zwangen ihn dazu. In diesem Jahr soll alles abgeschlossen werden.

Unternehmen liefert auch während des Umbaus

Trotz Bauarbeiten ist das Backhaus ein zuverlässiger Lieferant für die Bevölkerung und für Geschäftspartner wie Krankenhäuser; Altenheime. Nun Corona. „Unseren traditionellen Tag der offenen Tür am ersten Aprilwochenende, gemeinsam veranstaltet mit der Klosterobst Sornzig GmbH, einem Tochterunternehmen der Obstland AG, unter dem Namen „Frühlingserwachen“ haben wir diesmal absagen müssen“, so der Sornziger. Doch ruhiger wird es in dem Unternehmen nicht. Corona lässt das Telefon zusätzlich klingeln, denkt Wentzlaff mit seinem Team über eine reibungslose Absicherung der Versorgung der Bevölkerung mit frischen Backwaren nach.

Rundbrief an Mitarbeiter

„Heute Morgen habe ich einen Rundbrief an die Mitarbeiter heraus gegeben. Da geht es nicht nur um die Einhaltung von Hygienestandards“, sagt Wentzlaff. Rund 80 Mitarbeiter hat er derzeit beschäftigt, trägt so für 60 Familien aus dem Umkreis von Sornzig auch eine soziale Verantwortung. Die, so ist sich Wentzlaff bewusst, auch eine Herausforderung ist. Immerhin gehören auch Cafés neben den Verkaufsfilialen zum Unternehmen.

Müssen Lokale auf Grund von Corona geschlossen werden, will Wentzlaff die Mitarbeiter möglichst weiter beschäftigen. „Klar denke ich derzeit auch darüber nach, was aus den Arbeitsverträgen wird, die befristet sind.“ Eine kurze Gesprächspause. Man merkt, dass ihn das Thema beschäftigt, zumal viele der Mitarbeiter ihm seit Jahren die Treue halten und auch das Backhaus immer zu seiner Verantwortung gegenüber der Gesellschaft stand. Unterstützung von Kitas und Schulen, die Pandabären-Patenschaft im Leipziger Zoo, seit Jahren zuverlässiger Partner der Tafeln in der Region – all das gehört für Peter Wentzlaff und seine Familie zum Unternehmerdasein dazu. Und: Es gehört auch eine andere Verantwortung gegenüber der Region dazu.

Verfechter regionaler Kreisläufe

Wentzlaff ist ein Verfechter regionaler Kreisläufe. Aus fünf Landwirtschaftsbetrieben der Region erhält er Zutaten für seine Produkte. Die Mühle in Polkenberg erledigt die Vorarbeiten, damit zum Beispiel aus Getreide von hiesigen Böden Brot gebacken werden kann. Eine darauf zugeschnittene Vorratswirtschaft und regionale Kreisläufe sichern optimale Bedingungen für die Produktion.

Und so konnte Wentzlaff auch die vorsorglichen Erkundigungen zu Wochenbeginn aus dem Oschatzer Krankenhaus mit Ruhe begegnen. Neben den medizinischen Einrichtungen und den Altenheimen auf seinen Lieferlisten kann er auch die Grundversorgung der Bevölkerung gewähren. „Alle Hauptrohstoffe sind regional oder in Sachsen verfügbar. Darauf habe ich seit Jahren großen Wert gelegt“, sagt Wentzlaff. Auch die Lieferungen der Tafel liegen ihm am Herzen. Auch für sie will er trotz Corona ein zuverlässiger Partner weiterhin sein. „Wir geben an die Tafel nur das ab, was aus unserer Überproduktion stammt. Waren aus den Filialen ist da nicht darunter.“

Appell an die Menschen

Egal, welche Szenarien in den nächsten Tagen noch Auswirkungen auf unseren Alltag haben, Wentzlaff könnte dank eigenem Wasserbrunnen und mit autark erzeugtem Strom auch dann eine Grundversorgung mit Backwaren gewährleisten, wenn das öffentliche Netz nicht mehr funktionierte. Aber so weit, hofft der Bäckermeister, soll es nicht kommen. Einen Wunsch hegt er allerdings: Mögen sich die Menschen auf viele Dinge zurück besinnen, die das Leben schön und lebenswert machen.

Von Bärbel Schumann