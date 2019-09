Bad Düben: Gellert-Preis 2019 geht an Autor Lukas Rietzschel

Bad Düben

Der diesjährige Gellert-Preisträger heißt Lukas Rietzschel. Den mit 5000 Euro dotierten Kunstpreis des Landkreises Nordsachsen und der Sparkasse Leipzig erhielt der 25-jährige Autor am Freitagabend im Festsaal des Bad Dübener Heide Spa für seinen viel beachteten Debüt-Roman „Mit der Faust in die Welt schlagen“. Lukas Rietzschel, 1994 geboren im ostsächsischen Räckelwitz, lebt und arbeitet in Görlitz. Sein im vergangenen Jahr erschienener Roman „Mit der Faust in die Welt schlagen“ beschreibt die Geschichte der Bewohner des literarischen Dorfes Neschwitz im Oberlausitzer Braunkohlerevier zwischen 2000 und 2015.

Gellert-Preis wird zum 21. Mal vergeben

Der Gellert-Preis wurde erstmals vor 20 Jahren (1999) und somit zum 21. Mal verliehen. „Erstmals unterbrechen wir die Tradition, den Preis abwechselnd in den Kategorien Bildende Kunst, Musik und Literatur zu vergeben“, sagte Landrat Kai Emanuel (parteilos). „Damit wird es den Stiftern und der Fachjury möglich, auch Künstler zu bedenken, die ganz aktuell mit ihren Leistungen auf sich aufmerksam gemacht haben.“ Bereits 2018 hatte es mit dem Lyriker Peter Gosse einen Preisträger in der Kategorie Literatur gegeben.

Kulturpreis ist einer der bedeutendsten in Mitteldeutschland

Der Gellert-Preis leistet seit 1999 einen Beitrag zur Förderung der Künste im Mitteldeutschen Raum. Er wird jährlich wechselnd in den Sparten Bildende Kunst, Musik und Literatur vergeben und gilt als einer der bedeutendsten Kulturpreise Mitteldeutschlands. Namensgeber ist Dichter Christian Fürchtegott Gellert, der vor 300 Jahren geboren wurde. Frühere Preisträger sind unter anderem Prinzen-Sänger Sebastian Krumbiegel, Maler Volker Pohlenz und die Künstlerin Christine Ebersbach.

Von LVZ