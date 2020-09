Ur-Krostitzer sucht wahre Helden: Initiator Guido Scholz und Jugendliche aus Bad Düben wollten es sein und reichten das Projekt Bike- und Skatepark Biberlines ein. Zu Beginn kam der Stimmenfang online nicht so recht in Schwung – doch dann legten die Kurstädter einen beeindruckenden Endspurt hin. Am Montag startet die dritte Runde. Weitere Projekte aus der Region sind noch im Rennen.