Bad Wonnemar zu: Kann das Platsch-Bad in Oschatz davon profitieren?

Bad Liebenwerda/Oschatz

Das Freizeit- und Erholungsbad Wonnemar in Bad Liebenwerda ist insolvent. Das Bad, das zur Stuttgarter Interspa-Gruppe gehört, hat zum 1. Dezember seinen Betrieb eingestellt, und den insgesamt 60 Mitarbeitern wurde gekündigt.

Auswirkungen derzeit noch unklar

Von Oschatz aus ist das Wonnemar etwa 38 Kilometer entfernt. Könnte das hiesige Erlebnisbad Platsch von der Schließung profitieren und künftig Kundschaft aus dem Raum Bad Liebenwerda begrüßen? „Ob und wie das Auswirkungen auf Oschatz haben wird, kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Das werden wir sehen, wenn wir wieder ans Netz gehen“, sagte Uta Moritz auf OAZ-Anfrage. Sie ist die Geschäftsführerin der Oschatzer Freizeitstätten GmbH, die das Platsch-Bad betreibt. Hier wird schon seit längerer Zeit eine geografische Statistik über die Herkunft der Badbesucher für Marketingzwecke geführt, aus der man auch die künftigen Kundenströme ablesen können wird.

Saunagarten Oschatz Quelle: Wolfgang Sens

In Oschatz hat das Platsch-Bad nach dem Abschluss des millionenschweren Umbaus einen holprigen Start hingelegt – verschuldet durch den erneuten Corona-Lockdown. Nach dem Umbau konnte das Saunadorf zwar am 1. Oktober wieder eröffnet werden, musste aber wegen des Lockdowns zum 1. November erneut geschlossen werden. Die Schwimmhalle sollte eigentlich am 2. November eröffnet werden. Doch dazu kam es wegen der Corona-Beschränkungen erst gar nicht erst.

Von Frank Hörügel