Es grünt im Stadtbad, allerdings nicht nur über dem Wasser, sondern auch darunter. „Die Bäume sind Fluch und Segen“, beschreibt Badbetriebsleiter Klemens Paulin. Während sie im Sommer wohligen Schatten spenden, sorgen sie über den Winter dafür, dass im Frühjahr vor Beginn der Freibadsaison erst einmal geputzt werden muss.

Stadtbad Mügeln erwacht nach langem Winter

„Normalerweise geschieht das Ablassen zwei Wochen eher, aber durch den langen Winter haben wir in diesem Jahr wesentlich mehr organische Verschmutzungen“, beschreibt Paulin vor dem Becken. Stück für Stück wird das Wasser abgelassen und abgekerchert, damit sich organische Ablagerungen nicht in die Folie einbrennen können. Danach wird sie mit Kalkreiniger gescheuert, wenn der abgespritzt ist, dann noch einmal mit einem organischen Reiniger nachgelegt. Ein Arbeitsgang dauere mindestens eine Woche.

Nichts, was nicht zu schaffen sei, aber da noch keine Saisonkräfte eingestellt werden konnten, zögen sich die Arbeiten zu zweit. Derzeit sei eben noch nicht klar, ob und wann das Bad geöffnet werden könne. Weitere Kräfte jetzt anzustellen wäre einfach ein finanzielles Risiko gewesen.

Mügelner Schwimmeister hoffen auf keinen Ausfall der Saison

Selbst, dass die Freibadsaison ganz ausfallen könnte, sei noch nicht vom Tisch. Sollte das passieren, sagt Paulin, sehe er das kritisch: „Dann haben wir mit so vielen Badetoten an den freien Seen zu rechnen, dass Corona noch mehr Tote fordert als nötig“, befürchtet er. Denn zögen die Temperaturen an, gingen die Leute baden. „Es lässt sich dann keiner vom Wasser fernhalten. Und wir haben immer noch mehr als genug Badetote die letzten Jahre gehabt.“

Andere Bäder spekulierten indes, dass sie wie im vergangenen Jahr bereits im Mai noch öffnen können. „Den Joker haben wir nicht gezogen“, sagt Paulin. „Witterungsbedingt hätte es eh nicht geklappt. Bei den Temperaturen geht noch keiner baden.“ Bis die 3000 Kubikmeter, die mit fünf Grad Wassertemperatur aus dem Brunnen eingelassen werden, sich erwärmt haben, dauere es mindestens zwei Wochen. Andererseits seien die Corona-Zahlen in diesem Jahr auch prekärer.

Während das Wasser abläuft, muss immer wieder gekerchert werden, damit sich kein organisches Material auf der Folie einbrennen kann. Quelle: Manuel Niemann

Öffnung voraussichtlich erst Anfang Juni

„Von daher rechnen wir nicht mit einer Öffnung vor Anfang Juni. Das ist, worauf wir auch stark hoffen.“ Ein noch späterer Start werde dann irgendwann unwirtschaftlich: Saisonkräfte werden dann noch mehr fehlen und der Nutzen stände den Kosten nicht mehr entgegen. „Deswegen hoffen wir, dass sich die Regierung schnellstmöglich etwas einfallen lässt: Die Leute sind jetzt nur gebremst, weil es kalt ist.“ Sobald die Temperaturen über 20 Grad steigen werden, sagt Paulin, werde sich das ändern.

Für einen Besuch im Stadtbad ohne Infektionsrisiko werde aktuell das Hygienekonzept vom letzten Jahr noch einmal überarbeitet, voraussichtlich mit dem Resultat, dass noch weniger Besucher ins Bad können, was sich dann in den Einnahmen niederschlage. Ein Eintritt nur mit Negativtest oder auch, dass geimpfte Personen Priorität genießen, sei denkbar. Wobei er auch darauf hoffe, dass dann tatsächlich, wie von der Bundesregierung angekündigt, viele Menschen geimpft seien und das Vorlegen des Impfpasses helfe, lange Schlangen an der Kasse zu vermeiden. „Kinder sind ja sowieso ausgenommen.“

