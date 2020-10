Bänder der Mügelner Erntekrone wehen wieder über dem Anger

Mügeln

Vor mehr als neun Jahren wurde nach dem Zusammenschluss der beiden Kommunen Mügeln und Sornzig-Ablaß die Idee geboren, gemeinsam am ersten Sonntag im Oktober Erntedank zu feiern. Gestern sollte es die 9. Auflage geben. Doch Corona setzte Grenzen und das Fest auf dem Anger fiel in der gewohnten Form aus. Doch die Bänder der Erntekrone wehen seit gestern trotzdem auf dem Anger.

Um zehn Uhr begann der traditionelle ökumenische Erntedankgottesdienst in der Stadtkirche St. Johannis. Gestaltet von Pfarrerin Judith Krautkrämer für die evangelische Kirchgemeinde und Pfarrer Markus Scholz für die katholische Pfarrei, bildete die von geschickten Frauenhänden angefertigte Erntekrone den Blickfang in dem mit Erntegaben geschmückten Altarraum. Musikalisch begleitet wurde der Gottesdienst von Chor und Posaunenspielern. Der Förderverein Mügelner Kirchen bot zuvor selbst angefertigte Herbstkränze und Kalender an einem Verkaufsstand zu Gunsten seiner Projekte an. Unter den Gästen des Gottesdienstes weilten auch die beiden Landtagsabgeordneten Dr. Christiane Schenderlein ( CDU) und Volkmar Winkler ( SPD) sowie Mügelns Bürgermeister Johannes Ecke.

Nach dem Gottesdienst wurde die Erntekrone zum Anger getragen und dort aufgezogen. Ihre bunten Bänder wehen nun dort im Wind. Der Stadtmarketingverein, der für die Hauptorganisation verantwortlich zeichnete, lud anschließend die über 50 Besucher zu Zwiebel- und Speckkuchen sowie Federweiser an seinem Landmobil ein.

Von Bärbel Schumann