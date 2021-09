Oschatz

Bahnreisende in Richtung Dresden müssen ab Sonnabend mit längeren Fahrzeiten rechnen. Grund sind Bauarbeiten zwischen Riesa und Priestewitz.

Wer zwischen Oschatz und Leipzig pendelt, kommt bereits seit Juli 1997 in den Genuss einer ausgebauten Strecke, auf der höhere Geschwindigkeiten gefahren werden können. Bis an den Riesaer Stadtrand sowie zwischen Dresden und Coswig ist die so genannte, 1839 komplett eröffnete Stammstrecke ertüchtigt worden. Von Coswig aus wurde eine Neubaustrecke errichtet, die bei Priestewitz wieder auf die historische Trasse mündet. Zwischen dem Riesaer Stadtrand und Priestewitz ist seit dem ersten Spatenstich für das Vorhaben, der vor fast genau 28 Jahren erfolgte und das zum Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nr. 9 gehört, wenig passiert. Dort gibt es sogar noch mehrere beschrankte Bahnübergänge.

Eingleisiger Verkehr zwischen Riesa und Priestewitz

Nach einigen Vorarbeiten, die in den vergangenen Monaten schon zu Einschränkungen im Zugverkehr führten, geht es nun richtig los – zumindest zwischen Zeithain und Leckwitz. Dort wird an einem Gleis gebaut, nur das andere kann befahren werden. Das führt auf der viel befahrenen Strecke zu Engpässen. Eine Auswirkung: Der Regionalexpress aus Leipzig muss ab Sonnabend in der Regel elf Minuten in Riesa warten, bevor das Gleis wieder frei ist. Wer jenseits von Riesa Termine hat und mit der Bahn unterwegs ist, muss diese Wartezeit einkalkulieren. In der Gegenrichtung ist die Wartezeit in Riesa etwas kürzer, beträgt nur acht Minuten. Ab Riesa wird zur gewohnten Zeit, also zur Minute 06 abgefahren. Um das trotz des Aufenthaltes zu schaffen, fährt der Regional-Express ab Sonnabend am Dresdner Hauptbahnhof eben jene acht Minuten früher ab, zur Minute 06 statt zur Minute 14 wie bisher.

Mit Bauarbeiten und damit auch Einschränlkungen müssen die Reisendne hier bis 2025 rechnen. Dann soll auch dieser Abschnitt mit 160 km/h befahren werden können. Ein Jahr später, nach weiteren Investitionen in die Sicherungstechnik sollen auch 200 km/h möglich sein.

Von Axel Kaminski