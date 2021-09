Mügeln

Am Sonntag findet bundesweit der „Tag des offenen Denkmals“ statt. In Mügeln gibt es am gesamten Wochenende rollende Denkmale zu sehen – und in Aktion zu erleben.

Wichtigste Akteure sind dabei die Dampfloks 99 584 und 99 608. Beide gehören der Gattung IVK der königlich-sächsischen Schmalspurloks an. Während die 99 584 in Mügeln beheimatet ist und hier mindestens an einem Wochenende im Monat fährt, gibt die 99 608 am Wochenende ein Gastspiel. Sie ist neun Jahre jünger als die „Stammlok“ und zumeist zwischen Freital und Kipsdorf, aber auch im Lößnitzgrund unterwegs.

Neben beiden Dampfloks, die vorwiegend zwischen Oschatz und Mügeln fahren werden, stehen am Wochenende der Triebwagen und ein Dieselzug im Fahrplan. Anders, als an „normalen“ Dampfwochenenden, kommt es aufgrund der vielen Züge, die unterwegs sind, zu vielen Begegnungen, zum Beispiel in Naundorf und Thalheim-Kreischa. Für Bahnfans dürften – neben der Lokparade am Lokschuppen am Sonnabend, 19 Uhr – die Doppelausfahrten in Nebitzschen zu den Höhepunkten des Festes gehören. Je sieben Stück mit verschiedenen Zugkombinationen gibt es am Sonnabend und Sonntag, aber nur 18.02 Uhr treffen sich dort die beiden Dampfloks zum Rendezvous. Ein Hingucker ist der Güterzug mit öffentlicher Personenbeförderung am Sonntag, 8.30 Uhr ab Mügeln.

Neben reichlich Dampf gibt es am Wochenende auf dem Mügelner Bahnhof auch Musik: am Sonnabend, 10 bis 14 Uhr, mit Jan Grepling und seinem Saxofon und am Sonntag, 14 bis 17, Uhr mit dem Country-Duo Vivien McCount & Doc Adams. Der Heimatverein bietet am Sonnabend, 10.30 und am Sonntag 14.30 Uhr Bahnhofsführungen an. Möglich ist auch die Teilnahme an Führungen zum Kaolin-Tagebau und auf dem Naturerlebnispad Kemmlitz. Dazu sind Anmeldungen unter Telefon 034362 442906 erforderlich.

Von Axel Kaminski